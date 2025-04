El Papa Francisco, quien ha fallecido este lunes a las 7:35 horas de la mañana, nunca ocultó su pasión por el fútbol, llegando a ser fanático de San Lorenzo de Almagro. No obstante, a lo largo de su legado, una de las preguntas transcendentales que hacía era "¿Pelé o Maradona?".

"Para mí el gran señor es Pelé"

Como buen argentino, Jorge Bergoglio, ha sido el papa más futbolero de la historia pero el hecho de ser blanquiazul no repercutía nada en su gran pregunta. "Para mí el gran señor es Pelé", respondía el argentino en una de sus entrevistas.

Francisco destacó las virtudes de los dos futbolistas, pero también señaló aspectos personales que influyeron en su elección. A pesar de todas las veces que recibió a su paisano Maradona, el Papa no soportaba la vida autodestructiva del argentino. "Maradona como jugador es un grande, pero como humano fracasó". Los problemas ajenos al deporte de Diego Armando Maradona no fueron de agrado para el pontífice.

Francisco también admiraba a Messi

A su gran pregunta, con el paso de los años se le añadió un tercero...Leo Messi. En el podcast Página12, le hicieron elegir entre los dos argentinos y aun así, seguía incluyendo a Pelé. Francisco siempre ha tenido buenas palabras para el Leo Messi, "Messi es correctísimo". Son los tres jugadores a los que ha seguido durante años.

El hecho de haber visto desde pequeño a Pelé y a Maradona jugar le marcaron pero el hecho de que Maradona tuviese una vida polémica fuera de los terrenos de juego provocó que se decantara por el brasileño.

Sus ojos vieron ganar a Argentina tres mundiales aunque el último de 2022 no lo llegó a ver. En 1990 le prometió a la Virgen del Carmen que no volvería a ver la tele. Por lo tanto, no vio a Leo Messi, uno de sus tres jugadores favoritos, levantar la Copa del Mundo.

Amor por San Lorenzo de Almagro

El Papa Francisco, socio número 88.235 del club San Lorenzo, falleció ha dejado un legado imborrable en el mundo del fútbol. Conocido por su pasión por el deporte, el Papa promovió el fútbol como una herramienta de inclusión social. Durante su papado, utilizó su influencia para abordar temas de justicia social y fomentar la unidad a través del deporte.

Su amor por San Lorenzo era bien conocido, y a menudo se le veía hablando sobre la importancia del fútbol en la vida de las personas. La noticia de su muerte ha conmovido a aficionados y clubes de todo el mundo, quienes recordarán su contribución tanto a la religión como al deporte. Su legado perdurará en los corazones de muchos.

