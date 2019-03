Rafa Benítez: "El que más ha peleado para que Ramos se quedara he sido yo"

Cuando me pregunten si Cristiano es el mejor jugador que he entrenado, diré que sí y sí

El entrenador del Real Madrid, Rafa Benítez, ha pasado por Al Primer Toque donde ha valorado positivamente la relación que tiene con sus jugadores, y la relación que tienen entre ellos, saliendo al paso de las últimas informaciones que hablaban de una mala relación entre Ronaldo y Bale.

"Me sorprende la cantidad de historias que se inventan, tenemos un vestuario muy bueno, hay un ambiente muy bueno entre los jugadores, relajado y sano. Hay más ambiente 'futbolero' de lo que la gente piensa, pero no puedes controlar los entornos", explicó Benítez.

El entrenador del Real Madrid, Rafa Benítez, aseguró que fue él quién "más peleó" en el club blanco para que se quedase Sergio Ramos este verano y desechó cualquier problema con el capitán tras las declaraciones posteriores al derbi en las que destacó un error del zaguero andaluz.

"El que más ha peleado para que Ramos se quedara he sido yo. Tenemos problemas cero entre nosotros, es el capitán y un fenómeno y tiene que demostrarlo permanentemente, y hoy ya se ha entrenado", manifestó el técnico madrileño en declaraciones al programa 'Al Primer Toque' de Onda Cero.

"Cristiano es el mejor jugador que he entrenado"

El técnico también se ha referido a su relación con Cristiano Ronaldo. "No tengo problemas con ningún futbolista de la plantilla, ayer me tiré un buen rato hablando con Cristiano". Sobre si es el mejor jugador, "ya he decidido que cuando me pregunten si Cristiano es el mejor jugador que he entrenado, diré que sí y sí".

Tras el derbi, se le criticaron dos cosas a Benítez, que echó al equipo atrás y la sustitución de Benzema. "Defensivo y ordenado no son sinónimos. El Madrid tiene mentalidad ofensiva pero si tienes orden, te meten menos goles. He batido récords goleadores con varios equipos".

En cuanto al futbolista francés: "Hemos recuperado al mejor Benzema, al que muchos criticaban. Lo estamos dosificando porque sabíamos que teníamos que cuidarle".

No se considera un técnico defensivo

Además, Benítez se defendió de aquellos que le señalan como un entrenador defensivo y obsesionado con los datos. "El récord de la 2007/08 es nuestro, el récord goleador del Chelsea también lo hicimos en los meses que estuvimos y en el Nápoles también lo tenemos. El equipo que más tira a puerta en España es el Real Madrid. Defensivo y ordenado no son sinónimos. El Madrid tiene mentalidad ofensiva, pero si tienes orden, te meten menos goles", recordó.

"El Madrid tiene los mismos puntos que la temporada pasada a estas alturas. Sólo nos está fallando la eficacia, nos hacen pocos goles y hacemos muchos. Y eso que no podemos contar con James ni Benzema... el problema nuestro es de eficacia", dijo al ser preguntado por el francés, un jugador al que considera ha dotado del mejor nivel.

"Con Karim ya lo hablé. Hemos recuperado al mejor Benzema, al que muchos criticaban. Lo estamos dosificando porque sabíamos que teníamos que cuidarle, no tengo problemas con él. Sabemos por qué lo hemos ido sustituyendo, no podemos controlar lo que pasa cuando está en manos de su seleccionador", espetó.

No le sorprende el "alto nivel" de Keylor Navas

Por su parte, Benítez aseguró que no le sorprende el "alto nivel" de Keylor Navas. "No me sorprende su alto nivel, pero es verdad que ha hecho muy buenas paradas. Sólo hemos encajado dos goles y somos los máximos goleadores, no somos 'amarrateguis'", insistió.

"A Keylor ya lo conocíamos del Albacete, es muy buen profesional, con la cabeza muy bien amueblada. Su mujer tiene una influencia muy positiva en él. Le dije que no se preocupara cuando se truncó su fichaje por el Manchester", explicó Benítez, que fue preguntado por Jesé. "Quiero que lo haga muy bien, pero miro por el mejor once con o sin canteranos", finalizó.