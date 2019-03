El presidente del Olympique del Marsella, sobre Míchel: "Me equivoqué al ficharle y al no despedirle antes"

El presidente del Olympique de Marsella, Vincent Labrune, reconoce que se equivocó con el fichaje de Míchel como entrenador en sustitución del argentino Marcelo Bielsa. "He cometido errores, como fichar a Míchel o no despedirle antes. Pero no teníamos las finanzas para hacerlo", asegura el presidente en declaraciones que hoy publica el diario 'L'Équipe'.

Labrune asegura que el Marsella es un club convulso que Bielsa logró pacificar, antes de que saliera de forma abrupta tras el primer partido liguero. "El pasado verano sabíamos que iba a ser un año difícil. El mismo Bielsa estaba convencido de ello. Tras su salida, el 8 de agosto, me dije: 'Va a ser la guerra'. Bielsa era el cerrojo, la válvula de seguridad", asegura.