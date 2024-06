Las polémicas palabras de Roberto Sáez, director deportivo del CD Lugo: "Un canario no se ha puesto un chubasquero en su vida"

Sin haber pasado una semana desde su nombramiento como director deportivo del CD Lugo, Roberto Sáez ya ha sido noticia y no por sus fichajes sino por sus comentadas palabras hablando precisamente de su política de incorporaciones a la primera plantilla del club lucense, actualmente en la primera federación. Todo ocurrió durante la presentación del nuevo entrenador, Lolo Escobar, cuando Sáez quiso aclarar que desde el club se iba a tener en cuenta como "un punto a favor" que el futbolista a fichar fuera gallego como una manera de crear "identidad" dentro del equipo.

"Si son gallegos y tienen nivel, mejor que mejor. Pero no por ser gallego vas a jugar en el Lugo. Tienes que tener nivel y, si eres gallego, tienes quizás un punto a favor. Y esa identidad es importante porque generas esa identidad y compromiso con los que vengan. Ese arraigo te da ese puntito más", explicaba Roberto Sáez.

La polémica llegó a continuación, cuando quiso ejemplificar esa política de fichajes con una cuestionable comparación entre futbolistas gallegos y canarios.

"Ya te puedo decir que a igualdad de condiciones de salario y futbolísticamente, si tiene esa condición (la de ser gallego) vamos a optar por ella. No tengo nada en contra de los canarios, pero entre un canario muy bueno y un gallego muy bueno, con el mismo salario, es evidente... Un canario no se ha puesto un chubasquero en su vida. Cuando se lo demos no va a saber. No podemos venir y explicarle que hay que ponerse el chubasquero porque llueve, que se nos constipa...", aseguraba el director deportivo del CD Lugo.

"Hay que darle facilidades a Lolo. Hay jugadores que se adaptan más rápido y otros son especiales. Si podemos, en igualdad de condiciones, si es gallego es un punto a favor para el jugador", explicaba Roberto Sáez.

De forma previsible, muchas personas e incluso exjugadores del Lugo de procedencia canaria como Iriome González respondieron a las palabras de Sáez.

"¡Menos mal que yo siempre viví en el norte de la isla y me enseñaron el manual de usuario de mi primer chubasquero! Sin duda, eso me fue de gran ayuda en mis 8 temporadas en Lugo", apuntaba de forma irónica el jugador nacido en Santa Cruz de Tenerife, Canarias.

Y es que son varios los futbolistas canarios que han triunfado en clubes gallegos en los últimos años. Buenos ejemplos son David Silva, Valerón, Manuel Pablo, Momo, Rubén Castro o Ángel López...

