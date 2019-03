Pochettino: "Soy fan del Espanyol, no entrenaría ni al Barcelona"

LE SITÚAN EN EL BANQUILLO DEL CONJUNTO CULÉ

El entrenador del Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, ha hablado claro sobre su posible fichaje por el Barcelona. El técnico argentino aclaró que nunca entrenaría al equipo culé: "Soy fan del Espanyol. Creo que no hay que decir mucho más. Es como si un día, en algunos años, Daniel Levy me echa. Me sería imposible entrenar al Arsenal", declaró.