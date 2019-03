Piqué: "Iré con la Selección hasta que no pueda más física o mentalmente"

El central azulgrana Gerard Piqué ha confesado que le gusta "azuzar" la rivalidad y el espectáculo que se genera entorno a un Barcelona-Real Madrid y ha reconocido que ese "pique" es el que lleva a ambos clubes a estar siempre entre los más grandes.

"Me gusta ese pique y considero que forma parte del espectáculo. Es la gracia del juego. La rivalidad Barça-Madrid es lo que nos ha hecho a uno y a otro equipo estar siempre entre los más grandes. Por eso me gusta azuzar de vez en cuando esa rivalidad. No es provocar por provocar", matizó en una entrevista en el número de abril de la Revista GQ.

Respecto a su actividad en las redes sociales, el central aclaró que no se siente "más auténtico que los demás". "Yo tengo clara cuál es mi forma de ser y me comporto acorde a ella", argumentó.

El catalán también comentó importancia a la alimentación saludable que un jugador de élite debe seguir para mantenerse a su máximo nivel. "La verdad es que me estoy cuidando mucho últimamente. Con los años aprendes sobre alimentación y sobre tu propio cuerpo", comentó."Al principio de mi carrera, cuando estaba en el Manchester, podía cenar una bolsa de Doritos y un bote de Nutella. Tranquilamente. Pero con los años te das cuenta de que así no llegas. Que físicamente no aguantas, que te lesionas más, que te encuentras peor en el campo", reflexionó.

También, ha querido destacar que jugar con la selección le ha "dado muchísimo" y que irá con la 'Roja' "hasta que no pueda más". "Jugar con la selección me ha dado muchísimo. Hemos tenido tantas buenas experiencias y tantos recuerdos que iré con ella hasta que no pueda más física o mentalmente", confesó.

"La selección es una familia. Son compañeros con los que llevo compartiendo muchísimos años vestuario. Y cuando digo compartir vestuario hablo de compartir derrotas, victorias, dudas, problemas, alegrías, lesiones o ilusiones. Y cuando digo compañeros, no solo me refiero a los futbolistas, también hablo de fisios, doctores, entrenadores, miembros de la expedición", explicó.