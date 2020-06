Pepe: "No creo que la afición del Real Madrid transmita entusiasmo"

Pepe ha vuelto a la carga contra el Real Madrid y, de nuevo, el palo ha caído del lado de la hinchada. El central comparó a la afición blanca con la de su actual equipo, el Besiktas y aseguró que no tienen punto de comparación.

"Los fans del Besiktas son muy apasionados. Cuando entras al campo, el ruido que viene de las gradas siempre me sorprende. Quizás a los aficionados del Real Madrid no les guste lo que digo. La gente dice que los fans del Real transmiten entusiasmo, pero no lo creo", declaró.

Asimismo, el exmadridista alabó la manera en la que se vive el fútbol en Turquía: "Aquí a la gente le gusta este deporte. Solo piensan en fútbol. Después de los partidos, escuchamos ruido hasta el amanecer".