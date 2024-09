El parón de selecciones 'destroza' al Real Madrid: ¡8 lesionados en total y Ancelotti, sin centrales!

Ni mucho menos está siendo el inicio que soñaba el Real Madrid... A día de hoy, además de los dos pinchazos en Liga y los 4 puntos que le separan del Barça en Liga, son 8 los jugadores blancos que están en el dique seco. Cuatro de ellos han caído en los últimos días y tres con sus respectivas selecciones.

Cuatro lesiones en cuatro días

Este primer parón de la temporada le está saliendo muy caro al actual campeón de Liga y Champions, el equipo de Carlo Ancelotti ha sufrido las recientes bajas de Dani Ceballos (2 meses KO) y las de Tchouaméni, Mendy y Militao (esta pasada noche). El defensa brasileño cayó lesionado este jueves y ya ha abandonado la concentración brasileña a la espera de hacerse pruebas en Valdebebas, aunque no se cree que la lesión sea grave sí que podría perderse algún partido.

Tampoco preocupan en exceso las bajas de los franceses Tchouaméni y Mendy pero eso no quita el enfado del club blanco y de Carlo Ancelotti con esta situación, siempre tan comentada en los entornos de los grandes clubes cuando llegan los parones de selecciones.

Ocho bajas para Ancelotti

Y lo peor para el Real Madrid es que la enfermería sigue llenándose a cada día que pasa, estas cuatro lesiones (habrá que ver la duración y la gravedad de estas) se suman a las de Alaba, Camavinga, Bellingham y Vallejo. En total son 8 jugadores los que podrían no estar disponibles para el técnico italiano en la vuelta a la competición liguera el próximo sábado 14 de septiembre (una semana) ante la Real Sociedad en Anoeta.

El Madrid se queda sin defensa

Por si esto fuera poco, estos percances físicos han afectado a jugadores totalmente claves en el esquema de Carletto, el centro del campo se viene abajo con las bajas de Bellingham, Camavinga y ahora Tchouaméni (Modric, Valverde y Güler/Brahim serían los elegidos) y la defensa se tambalea con Militao, Vallejo, Alaba y Mendy KO. Ancelotti tendrá que encontrar un nuevo central para acompañar a Rüdiger... pero no, aquí no acaba la pesadilla blanca, y es que el defensa alemán padece artrosis prematura en una rodilla y tendrá que descansar cada cierto tiempo para no sobrecargar la articulación. El Castilla tampoco será una solución al problema ya que Jacobo Ramón también ha caído y Joan Martínez sufrió una rotura de ligamento este verano. Parece que el joven Raúl Asencio podría ser de la partida en los próximos partidos.

Los blancos volverán a jugar en Liga el 14 de septiembre en Anoeta y ya el 17, en 11 días, harán su debut en el nuevo formato de la Champions League ante el Stuttgart en el Santiago Bernabéu.

