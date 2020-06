Neymar: "Cuando llegué al Barça era como un videojuego, me daba vergüenza hasta hablar con mis compañeros"

El Neymar más sincero y hablador se ha mostrado en una entrevista en Caldeirao. El brasileño ha hablado de sus comienzos en el Barça y de lo mal que lo pasó al estar, de repente, en un vestuario como el de Barcelona porque "tenía vergüenza". "Miraba a un lado y estaba Messi, y en el otro estaban Xavi, Iniesta, Piqué... pensaba que estaba en un videojuego. Un día jugaba con ellos en la consola y al siguiente estaba allí dentro. Me daba vergüenza hasta hablar con ellos", reconoce.

El brasileño, ya asentado, confirma que las chicas aparecen por todos lados a los que va: "Cuando eres famoso aparecen mujeres por todos lados, pero también primos de cualquier lugar. Yo valoro la gente que me ayudaba en los momentos en los que necesité, y me acordaré de esos detalles durante toda mi vida. Muchos nos ayudaron cuando mi padre no tenía dinero para nada, solo para comida".

Neymar reconoce que jugar en el Flamengo es uno de sus objetivos: "Quiero jugar allí porque recuerdo un partido con el Santos en el que íbamos ganando y su afición no paraba de animar".