Neymar, agredido tras el empate ante Venezuela: "No vi lo que era, pero cuando me golpeó me puse nervioso"

Brasil tropezó de forma inesperada ante Venezuela (1-1) en la tercera jornada de las eliminatorias para el Mundial 2026. Un resultado que deja a Argentina como líder del grupo sudamericano para la Copa del Mundo con 9 puntos, dos más que la Canarinha. Vinícius Júnior, Rodrygo, Richarlison y Neymar no tuvieron su mejor noche con la pentacampeona del mundo, que se adelantó con un gol de Gabriel Magalhães.

Brasil parecía en disposición de llevarse los tres puntos, pero Bello se inventó un remate antológico en el minuto 85 para aguar la fiesta en el Arena Pantanal, de Cuiabá (Brasil). El resultado no dejó satisfechos a los aficionados brasileños y Neymar acabó pagando el enfado de los hinchas cariocas. Uno de ellos lanzó un objeto al campo, impactando en la cabeza del delantero del PSG cuando este se retiraba rumbo al túnel de vestuarios.

Neymar se encaró con los aficionados, señalando con el dedo a uno de ellos. Tras la vergonzosa y lamentable agresión, el delantero habló sobre lo ocurrido en la zona mixta.

"Ni siquiera vi lo que era, pero cuando me golpeó me puse nervioso. Condeno este tipo de actitudes, no se deben hacer, es malo para el fútbol, para el ser humano. Una persona que hace este tipo de cosas no es una persona educada, no podrá educar a un niño de la mejor manera posible. Si se queja tanto debería haber entrenado mejor y estar en el campo él, no yo", indicó muy molesto el brasileño.

Neymar reconoció que el empate ante Venezuela fue un resultado que no esperaban, pero aclaró que cada vez que juega con Brasil da el máximo de sí mismo.

"Obviamente estábamos en el campo dando lo mejor de nosotros, y muchas veces el resultado no llega, no es lo que el aficionado espera. No vengo aquí de vacaciones ni mucho menos a pasear, vine a hacer lo que más me gusta que es jugar al fútbol y defender a mi país", aclaró Neymar.

Fernando Diniz: "Brasil no hizo un mal partido"

El actual seleccionador de Brasil, Fernando Diniz, consideró que la Canarinha "no hizo un mal partido" ante Venezuela, a pesar de haber cedido un empate en casa (1-1). "No creo que el equipo jugó mal. Tuvimos oportunidades para hacer el segundo, el tercero y el cuarto gol, pero no lo hicimos", analizó el seleccionador de Brasil.

Por otro lado, Diniz afirmó que en el gol de chilena de Eduard Bello, que calificó de "lance casual", "fallaron cosas que no deberían haber fallado".

"Podríamos haber ajustado mejor y no dejar finalizar al jugador. Brasil no hizo un mal partido", concluyó el seleccionador brasileño.