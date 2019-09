El ex entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha recordado su etapa en el equipo merengue y ha destacado la figura de Cristiano Ronaldo como un auténtico "fenómeno". Mourinho asegura haber aprendido en su etapa en España en todos los aspectos de su vida.

"Lo que él hace no me sorprende. Es un jugador top, a sus 34 años, con ambiciones. No me sorprende porque, en términos genéticos, es un caso de estudio y en cuanto a mentalidad también", aseguró el exentrenador del Real Madrid en una entrevista en el canal '11' de la televisión portuguesa.

"Cristiano es un fenómeno. Es alguien que sólo piensa en ganar y hacer más y mejor. Por lo tanto, lo que él hace no me sorprende para nada", consideró el portugués.

Además, considera su etapa en el Real Madrid como la mejor de su carrera: "Fue mi mejor experiencia porque aprendí como entrenador, como hombre, por las lecciones que me llevé en mi carrera y en mi vida. Es el mejor recuerdo de mi carrera, fue fantástico".

Además, recuerda su objetivo en aquel momento: "Me dijeron que teníamos al otro lado al mejor equipo del mundo, que nos estaban machacando y teníamos que invertir la situación", confesó.

"Teníamos que evitar que el Barça nos machacase y por eso la final de Copa de Mestalla es la más importante. A partir de ahí nada fue igual. Ganamos la Liga, la Supercopa, pero nada fue como la final de Copa. Infelizmente no logré ganar las tres semifinales de Champions", concluyó.