Mourinho manda a Schweinsteiger a entrenar con el filial del United

José Mourinho no cuenta con el jugador alemán, que llegó el año pasado a Old Trafford, para la próxima temporada. Al principio eran solo rumores los que apuntaban a una posible salida del mediocentro de los Diablos Rojos, pero esos rumores están tomando valor después de que José Mourinho haya enviado a Schweinsteiger a entrenar con el juvenil del United hasta que el alemán encuentre un nuevo equipo.

Según medios ingleses, justo el mismo día de su 32 cumpleaños el alemán se ha visto obligado a recoger sus cosas del vestuario e irse a la sesión preparatoria del filial del Manchester. En el partido amistoso del United ante el Galatasaray el técnico luso ya no contó con el alemán, quien ni siquiera estuvo en el banquillo. "Es un jugador que no entra en mis planes, no jugará ni un minuto. No lo quiero en la plantilla", afirmaba tajante José Mourinho tras el partido.

Según cuenta el diario inglés Daily Mail, todo apunta a que su próximo destino se encuentre en la Serie A, ya que el Inter y el Milan están interesados en el jugador alemán.

El hermano de Schweinsteiger se pronuncia

Tomas Schweinsteiger, hermano del todavía jugador del United, ha cargado contra José Mourinho, en su cuenta personal de twitter, con un mensaje breve que decía "No Respect", criticando así la manera que ha tenido el entrenador del United de apartar a su hermano del primer equipo.