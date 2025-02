Un monstruo viene a veros: Mbappé manda un aviso a Europa

Corrían las 22:20 horas cuando recibí el whatsapp de un gran amigo, cortito y al pie: "No he visto algo así desde CR. 7 años esperando". A esas alturas Kylian Mbappé era, en efecto, la versión noodle hair de Cristiano en el Real Madrid: imparable. 'Calma, calma' incluido. Solo le faltaban las Nike Mercurial. Con su tercer gol también homenajeó a otro Ronaldo, el 'Gordo', con bicicleta y latigazo al palo largo. El francés vino para noches así: es una manada de búfalos, Godzilla para Jabois, pero también Mickey Mouse en este Disneyland en es el nuevo Bernabéu; Pep, un monstruo vino a verte. No fue nada personal.

Hace apenas dos meses algunos le comparaban con Eden Hazard y ahora suma 18 tantos en los últimos 18 partidos. Sin duda, este sí es el Mbappé que el madridismo llevaba siete años esperando; la guinda a un pastel que Carlo Ancelotti llevaba tiempo cocinando tras el adiós de Toni Kroos y la plaga de lesiones. El playoff de Champions ante el Manchester City, un marronazo a priori, ha servido para descubrir por fin al equipo de las grandes noches: 4-4-2 en fase defensiva, Tchouaméni y Asencio en sus puestos naturales y un Fede Valverde multiusos. Como diría Mariano Rajoy, cuanto peor, mejor.

Se disiparon las dudas con dos mazazos rumbo a octavos. Sí, a este City quizá le gane ahora mismo hasta Osasuna, pero nadie quería tan pronto a un equipo con Haaland, De Bruyne o Bernardo Silva en sus filas. El hat-trick del galo sonó a cambio de ciclo, el epílogo a una serie de duelos épicos en Europa. También fue un claro aviso a navegantes: el Madrid sigue aquí, vivito y coleando, no se había ido a ninguna parte. Y ahora cuenta con un arma de destrucción masiva, de nombre Kylian Mbappé Lottin, con un objetivo entre ceja y ceja: alzar su primera Liga de Campeones. Ya saben, la Decimosexta.

