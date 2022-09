Messi: "Mbappé es diferente y una bestia"

Leo Messi se deshace en elogios hacia Kylian Mbappé, compañero suyo en el Paris Saint-Germain: "Kylian es un jugador diferente. Es una bestia, es muy fuerte, va de espacio en espacio. Es rápido, mete muchos goles, es muy completo y lleva años demostrando su valía. En los próximos años, estará entre los mejores, seguro", señaló el argentino en una entrevista a la cadena 'TUDN'.

El de Rosario también se deshizo en elogios sobre otro compañero como Neymar, al que conoce "desde hace mucho tiempo" y al que le hubiera gustado "poder disfrutarlo mucho más en Barcelona". "Pero ahora me lo encuentro de nuevo en París y estamos felices de estar juntos. Me encanta jugar con él", confesó el argentino sobre el brasileño.

Quien no parece tener tan buena relación con Mbappé es el propio Neymar. El brasileño fue preguntado por Kylian Mbappé tras el partido de Brasil contra Ghana y su reacción lo dijo todo. La canarinha acababa de golear 3-0 en el encuentro amistoso y los medios cuestionaron al brasileño por su relación con el delantero francés del PSG. Neymar, que al principio no entendió la pregunta, no dejó lugar a dudas con su reacción: "No te entiendo... ¿Kylian? Puf, no lo sé".

'Penaltigate'

La mala relación entre Neymar y Mbappé viene de lejos. El 'penaltigate' en la goleada del PSG al Montpellier abrió las hostilidades esta temporada: ambos se pelearon por tirar un penalti y después Neymar dio 'like' a publicaciones que tildaba a Mbappé de "dueño" del club parisino.