Klopp, sobre Coutinho:"Tengo jefes y si esos jefes deciden vender a un jugador o no venderlo yo tengo que aceptarlo"

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, ha declarado que confía en que los dueños del conjunto inglés rechacen las ofertas del barcelona por Philippe Coutinho, aunque ha admitido que la decisión sobre la continuidad del astro brasileño no depende de él.

El Liverpool rechazó el viernes el 'transfer request', la petición formal de traspaso -sin ningún valor legal-, de Coutinho, quien busca ser traspasado al Barcelona. El futbolista brasileño, de 25 años, hizo saber a la junta directiva su decisión de abandonar la entidad pocas horas después de que los dueños emitieran un comunicado en el que dejaban claro que no sería traspasado durante el mercado veraniego.

"Hay que preguntarle a los dueños; no los vi hoy", respondió Klopp al ser preguntado este sábado sobre el culebrón de Coutinho después del empate 3-3 ante el Watford. "No creo que hayan cambiado su forma de pensar porque dejaron las cosas bastantes claras en el comunicado", apuntó.

"Lo único que puedo decir, y eso es, quizá, lo más importante, es que yo, como entrenador de fútbol, tengo jefes. Y si esos jefes deciden, por ejemplo, vender a un jugador o no venderlo yo tengo que aceptarlo", comentó. "No puedo decir nada más. Lo único es que tengo que trabajar con los futbolistas que tengo a mi disposición, como he hecho siempre", explicó el técnico teutón.

Coutinho, aquejado de unas molestias en la espalda, no jugó este sábado en Vicarage Road, al noroeste de Londres, en el empate 3-3 entre su equipo y el Watford en el primer partido de la Premier League 2017/2018