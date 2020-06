Marcelo relata su salida frustrada del Real Madrid: "Cogeré experiencia, yo me encargo"

Marcelo ha escrito una carta en 'The Player's Tribune' en la que cuenta "su viaje" por el fútbol, con especial énfasis en el Real Madrid y en su llegada al conjunto blanco.

El brasileño explica que alguien que no conocía le llamó y le preguntó si quería jugar en el Madrid, a lo que Marcelo contestó que sí, que quería vestir de blanco. "Cuando me reuní con el club, vi los contratos con el sello del Real Madrid y firmé rápido. Me presentaron ese día y mi familia no se lo creyó hasta que lo vio en 'Globoesporte'", asegura.

La cesión que nunca llegó a ser

En la misma carta, relata un episodio que no se sabía: su cesión frustrada. Marcelo afirma que Mijatovic le dijo que el club quería que cogiese experiencia: "Él quería que firmara un papel y le pregunté: 'Si firmo esto, ¿no me voy?'. Él me dijo que me quedaría si el entrenador lo quería. Yo le dije: 'Cogeré experiencia, yo me encargo'".

Cuenta también que hasta los 16 años no conoció lo que era la Champions League, trofeo que lleva ahora tatuado en su piel, y relata cómo la descubrió. "Estaban jugando el Oporto y el Mónaco y dije: '¿Qué es esto? ¿Champions qué?'. Ellos me contestaron: 'Tío, es la Champions League'.