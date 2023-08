Marcelo lesiona brutalmente a un rival y se marcha del campo entre lágrimas

Imágenes escalofriantes de la jugada protagonizada por Marcelo Vieira, ex del Real Madrid. Luciano Sánchez, central del Argentinos Juniors, sufrió una gravísima lesión tras un pisotón. El lateral del Fluminense intentaba escapar de la defensa, pero terminó pisando la pierna del defensor argentino, que debió salir en camilla. El partido fue paralizado hasta que los médicos acudieron para atender al futbolista.

Pese a que la revisión del árbitro asistente de video demostró que no hubo intencionalidad de lastimar por parte del jugador del tricolor, el juez entendió que debía expulsarlo. El exjugador del Real Madrid no discutió la decisión, aceptó la tarjeta roja y se marchó del campo entre lágrimas, aunque el daño ya estaba hecho.

Tras el duelo, Marcelo escribió un mensaje en su cuenta de Instagram para pedir perdón públicamente.: "Hoy me ha tocado vivir un momento muy difícil dentro del campo. Sin querer he lesionado a un compañero de profesión". "Quiero desearte la mejor recuperación posible, Luciano Sánchez. ¡Toda la fuerza del mundo!", compartió el ex del Real Madrid con sus más de 64,5 millones de followers en Instagram.

Empate entre Argentinos Juniors y Fluminense

El juego agresivo fue el protagonista del primer encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, donde Argentinos Juniors y el brasileño Fluminense empataron 1-1.