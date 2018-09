Marcelo: "¿La Juventus? Me quedo en el Real Madrid hasta el final"

A lo largo del verano se ha venido hablando de la posibilidad de que un veterano como Marcelo Vieira abandonara el Real Madrid rumbo a la Juventus de Turín. El lateral brasileño ha puesto fin a los rumores que apuntaban a su salida del club blanco. "Me quedo aquí hasta el final", ha sentenciado el futbolista.

Además, Marcelo ha comentado que se pone todos sus partidos para ver sus errores y tratar de corregirlos para no volver a cometerlos en los demás partidos. "No me gusta ver únicamente mis goles", afirmaba en una entrevista al club.

"Me encuentro bien, con mucha ilusión por mejorar en cada partido y en cada entrenamiento", ha aseverado en relación a su inicio de temporada, en el que Julen Lopetegui "ha llegado para ayudarnos y estar bien con y sin balón. Estamos en una buenísima línea, es pronto, pero tenemos buenas sensaciones", ha comentado.