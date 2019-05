Maradona boicotea su propia película: "No vayan a verla"

La película documental sobre la vida de Diego Armando Maradona durante su etapa en Nápoles se estrenó con gran expectación en el Festival de Cannes y se estrenará en los cines de Europa el 14 de junio

Maradona, en una entrevista en el canal 'Univisión', recomendó que nadie fuese a verla, ya que no le gustó el título que eligió el inglés Asif Kapadia, el director de la película: "Diego Maradona: Rebelde, héroe, estafador, Dios". Kapadia, conocido por otras películas biográficas como 'Amy', sobre la cantante Amy Winehouse, y 'Senna', destinada al piloto brasileño, tuvo varios encuentros con Maradona para la realización del documental, por eso le sorprendió que el '10' se molestara.

El director inglés trabajó con más de 500 horas de grabaciones inéditas del astro argentino que guardaba el Nápoles y que recogen momentos de su exitosa y convulsa época en Italia en la década de los ochenta.

"Yo jugué al fútbol y me gané mi dinero corriendo detrás de una pelota. Yo no estafé a nadie. Si ellos quieren atraer al público, me parece que están equivocados", afirmó Maradona '. Y añadió: "No me gusta el título, así que si no me gusta el título no me va a gustar la película. No vayan. No me gusta el nombre".