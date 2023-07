Luis Sabalza lanza el Chupinazo: "¡No nos rendiremos, aúpa Osasuna!"

Los San Fermines 2023 han arrancado este jueves 7 de julio a las 12:00 horas con el tradicional lanzamiento del Chupinazo en una abarrotada Plaza del Ayuntamiento en Pamplona. Un lanzamiento protagonizado por el presidente de Osasuna, Luis Sabalza, en reconocimiento a la histórica temporada del equipo rojillo. El máximo dirigente del club navarro ha utilizado la tradicional fórmula de "¡pamplonesas, pamploneses viva San Fermín!", en castellano y euskera, seguida de un "¡no nos rendiremos, aúpa Osasuna!".

Esa última frase llega después de que la UEFA haya dejado a Osasuna fuera de la Conference League por la sentencia de 2013 contra varios exidirigentes del club rojillo por el amaño de dos partidos, una decisión que Osasuna ha recurrido ante el TAS.

Luis Sabalza ha estado acompañado en el momento de lanzar el Chupinazo por el entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, y los capitanes David García y Unai García. La temporada de Osasuna ha sido histórica, finalizando séptimos y jugando la final de la Copa del Rey, cediendo ante el Real Madrid en la final disputada en el Estadio de la Cartuja.

"Es demencial que condenen a quien ha intentado limpiar"

El presidente de Osasuna mostró su "plena ilusión" de poder jugar la Conference League tras conocerse la decisión de la UEFA.

"Sigo pensando que nosotros tenemos que luchar porque nos lo hemos ganado sobre el campo. Tenemos razón porque Osasuna ha intentado que eso de lo que nos acusan no vuelva a ocurrir", explicaba Luis Sabalza.

El máxima mandatario rojillo señaló que le parecía "demencial" que "condenen a quien ha intentado limpiar".

"No es una decisión de un juez de Pamplona, sino del Tribunal Supremo y, por lo tanto, el sentir general, no solo de los navarros, sino de todos los españoles y todos los equipos, es que Osasuna tiene que jugar Europa porque no ha sido condenado, sino que fue quien denunció", manifestó el presidente de Osasuna.