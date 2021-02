Luis Hernández o José Rodríguez, futbolistas españoles ya vacunados: "Israel es el mejor país en gestionar la pandemia"

Israel es el país del mundo que tiene más avanzado el proceso de vacunación contra el coronavirus. Tanto, que ya han comenzado a vacunar a profesionales del deporte. Allí se encuentran varios jugadores españoles y Antena 3 Deportes ha hablado con ellos. Más de la mitad de la población vacunada, entre ellos muchos futbolistas como los españoles Saborit y Luis Hernández, del Maccabi Tel Aviv, y José Rodríguez, del Maccabi Haifa.

"Hace una semana me pusa la segunda dosis y lo pasé como un resfriado pero sólo fue un día. Al día siguiente estaba como nuevo ", explica José Rodríguez, futbolista del Maccabi Haifa.

Hasta hace pocos meses José Rodríguez y Luis Hernández jugaban en el Málaga CF. Estos tres futbolistas militan en los mejores equipos de Israel, los ‘Maccabis’ de las ciudades mediterráneas de Haifa y Tel Aviv. Rodríguez y Hernández son indiscutibles en sus respectivos equipos y están muy contentos de cómo Israel gestiona la crisis para inmunizar cuanto antes a la mayoría de su población tras un acuerdo con Pfizer. De hecho, estos jugadores ya están vacunados y son los primeros futbolistas profesionales españoles en hacerlo.

"Desde el primer momento pusieron centros de vacunación en los campos de fútbol. Tengo una prima hermana de 29 años que está a punto de morir y te da mucha rabia", explica José sobre cómo se está llevando a cabo el proceso de vacunación en España.

"Israel es el mejor país en gestionar la pandemia", ha reconocido José Rodríguez en redes sociales al interaccionar con la noticia de que La Rosaleda había sido ofrecida como centro de vacunación: "Así se está haciendo en Israel", escribió el medio alicantino, que también se ha vacunado ya como otros futbolistas de su equipo.

Vacunada casi la mitad de la población

En Israel ya se ha vacunado al 40% de sus 9 millones de habitantes y de entre ellos casi el 90% de la población mayor de 60 años. A esta medida habría que unir las medidas restrictivas del país, confinado y casi aislado por la tercera ola de la pandemia de coronavirus. Además, el país también incentiva a los ciudadanos a vacunarse otorgando a los diez días de la segunda dosis un permiso especial para ser considerados inmunes y poder restablecer su vida normal.

"Ellos no distinguen personas mayores o personas jóvenes, deportistas, no deportistas, sanos, enfermos... Ello, por la religión que tienen, creen que lo más importante es la vida. Ven antes la vida que la economía y yo creo que en España no es así", reflexionada José Rodríguez.

