Luis de la Fuente, sobre Lamine Yamal: "Siempre cuidamos al futbolista y así fue"

Luis de la Fuente, seleccionador nacional de fútbol, compareció ante los medios en la previa del duelo de la Nations League ante Serbia en Córdoba y, como era previsible, el nombre de Lamine Yamal acaparó varias preguntas al técnico riojano, después de que se decidiera desconvocarle por las molestias con las que acabó el partido frente a Dinamarca.

"Hablé con él y le pregunté: '¿Cómo estás?' Estoy con un molestia... ¿Crees que vas a estar bien el martes? ¿Podrís estar al 100% el martes? ¿Dudas? Pues si hay dudas, no hay duda...' Siempre cuidamos al futbolista y así fue. Ante esa duda, y que no iba a estar seguro, decidimos que descansara. Lo hemos hecho con otros, no es ninguna excepción", explicó Luis de la Fuente al ser preguntado por el caso Lamine Yamal.

"No veo a nadie con el gorrito de mago, estáis igual que yo. El fútbol es fútbol. Simplemente, remitió unas molestias como tenían otros compañeros. Si otros compañeros me dijeran lo mismo que Lamine, estarían en casa también. Jugó lo que tenía que jugar porque esto es fútbol. No hay ningún debate más", zanjó el seleccionador nacional.

Luis de la Fuente negó que se haya producido ni las más mínima presión desde Barcelona par desconvocar a Lamine Yamal tras el partido ante Dinamarca en Murcia.

"No, no. Presión cero. No he hablado con nadie del Barça. Simplemente, ha habido honestidad. Agradezco el gesto de un futbolista que no está fino y me ha dicho que no está listo para un partido muy importante. Agradezco que sea tan honesto y tan maduro para su juventud. Confío plenamente en él", afirmó el seleccionador nacional.

Respecto a si cree que hay malestar por sus palabras en la última rueda de prensa al ser preguntado por las patadas a Lamien Yamal, Luis de la Fuente fue muy claro y aclaró que lo que quiso explicar "lo que es el fútbol".

"Si me dices que hay gente enfadada, será así. Pero nadie me ha trasladado el enfado. Yo trato de explicaros lo que es el fútbol. Los que le tienen que defender son los árbitros aplicando el reglamento. El rival empleará todas las armas para parar a jugadores tan buenos como Lamine. ¿Jugáis al fútbol algunos? ¿Os han dado alguna vez una patada? El fútbol es fútbol dentro de un reglamento y el árbitro está para hacer cumplir ese reglamento. ¿A mí me vais a hacer responsable? Faltaría más...", apuntó Luis de la Fuente.

¿Habrá cambio de sistema sin Lamine y sin Nico Williams?

"Nosotros tenemos la idea muy clara y siempre intentamos desplegarla, pero es verdad que este cambio de variantes da otros registros. Si no tienes un futbolista con la velocidad de Nico o Lamine pero tienes otros jugadores de otras características, tienes otro desarrollo. Ni mejor ni peor, diferente. Tenemos muchos más registros y queremos ser fuertes ahí. Estamos muy tranquilos, tenemos futbolistas que lo pueden hacer fantásticamente. Mañana es un partido muy importante y muy difícil, podemos dejar sentenciada una clasificación que nos podría dar muchas alegrías. Enfoquémonos en esa situación", respondió De la Fuente.

Al seleccionador nacional se le recordó que Lamine Yamal ha disputado 72 partidos desde su debut con España, cuestionándole si considera que es normal ese número de encuentros.

"Con nosotros, jugó 17 partidos por llegar a la final de la Eurocopa. Para tener una estadística más justa, en dos años jugaría 26. Un partido al mes con la Selección. No sé los que jugará en su club. Como comprenderemos, nosotros tenemos partidos muy importantes. Tenemos un partido al mes y tienen que jugar los mejores. Es que ahora parece que, si faltase Lamine, se iba a entender. Y sois los primeros que me pondríais a parir nuevo, y es normal. Nosotros sí que cuidamos a los futbolistas. El inconveniente es que todos los entrenadores queremos que jueguen los que son muy buenos. No estamos descubriendo nada", explicó Luis de la Fuente.

¿Cree que se desprecian los parones internacionales?

"No. Todos los futbolistas quieren venir a la Selección. Y el 100% de los aficionados al fútbol españoles quieren que gane la Selección con los mejores jugadores. Yo estoy tranquilo, hago lo que tengo que hacer. ¿Que España es un país de clubes? Sí. Pero, lo que vimos el otro día en Murcia y vamos a ver mañana... estamos poquito a poco para que la gente se identifique mucho más con la Selección Española. Lo lograremos", opinó el riojano.

¿Hay sustituto para Lamine Yamal?

"Es insustituible. Tenemos que jugar once y el que lo sustituya, querrá dar un golpe en la mesa. Cada uno tiene en la cabeza el valor que le da a cada futbolista. Lamine es fantástico, pero quien le sustituya también es muy bueno. Hay que entender que, en esta vida, nadie regala nada. Lamine y quien tenga que sustituirle, seguro que lo va a hacer muy bien".

Sin seis titulares de la final de la Eurocopa

"Son insustituibles, cada uno aporta cosas diferentes. Pero tenemos la suerte de que esto es una Selección y aquí vienen los mejores. No echo de menos nunca a nadie, porque quienes juegan son muy buenos. Obviamente, no trabajamos con bloques cerrados como pasa en los clubes, pero también tenemos jugadores que llevan aquí mucho tiempo e interiorizan los mensajes. En un club tienes mucho más tiempo para hacer muchas más cosas que nosotros".

¿Le hubiera gustado que Lamine se hubiera quedado?

"No. Lamine tiene 17 años y necesita vivir la situación con su entorno. Se siente muy cómodo con nosotros, pero en su casa seguro que se siente mejor. Estará más tranquilo, más cómodo. Lamine siempre ha demostrado un compromiso máximo con nosotros. Soy un afortunado, todos están así de comprometidos".

