Luis Figo: "El Madrid es el mejor club del mundo y Cristiano debería terminar su carrera ahí"

El exfutbolista portugués Luis Figo declaró que su compatriota Cristiano Ronaldo "debería acabar su carrera en el Real Madrid", por ser "el mejor club del mundo" y afirmó que España es "una de las selecciones más fuertes" en el Mundial, aunque eso "no sirve de mucho" porque hay que "demostrarlo".

"No sé por qué motivo Cristiano hizo esas declaraciones, son momentos en los que deberías contar hasta 10 y no lo haces, pero habría que preguntarle a él. No me gusta juzgar a gente que no se refiere a mí, pero es verdad que el momento no fue el mejor. Creo que el Madrid es el mejor club del mundo y debería terminar su carrera ahí, pero muchas veces, lo que quieres no tiene que ver con lo que vayas a hacer, también depende de otros factores alejados a ti", aseguró Figo en una entrevista con Laureus.

El ex jugador del Real Madrid recordó todos los premios individuales y colectivos que lleva logrados Ronaldo con el conjunto blanco.

"Sólo se conoce lo que sale a la prensa y muchas veces no es verdad. Lo que Cristiano ha ganado en el Madrid no lo ha ganado en ningún sitio y lo que le ha dado el Madrid de prestigio no se lo ha dado nadie, como lo que le ha ayudado individualmente", señaló, ante la posible intención, según afirmó el jugador tras la final de la Champions en Kiev, de dejar el cuadro blanco.

El lisboeta, miembro de la Academia Laureus, habló sobre la decisión de Zinédine Zidane de dejar el club madrileño.

"Zidane es un amigo, así que todo lo que haga está bien. Después de todos estos años ha tocado techo, hacerlo mejor es imposible. Creo que si ha tomado esa decisión, que fue una sorpresa para todos, él sabrá el por qué. El dice que es para el bien del Madrid y hay que creerle. Toma esa decisión teniendo en cuenta que el equipo necesita nuevas energías y estímulos, hay que respetar su decisión", indicó.

En cuanto al inminente Mundial, Figo opinó que la selección española es una de las favoritas.

"Veo a España como una de las selecciones más fuertes, en términos de calidad y juego. Estará entre las favoritas aunque la gente que sabe de fútbol sabe que eso no sirve de mucho porque hay que demostrarlo. España tiene la experiencia de ganar un Mundial y eso ayuda mucho, además tiene grandes jugadores. Depende también de cómo llegue físicamente", comentó.

Aparte del combinado de Julen Lopetegui, el exjugador de la selección portuguesa nombró a otros equipos. "Siempre digo que los favoritos son aquellos que llegan a la parte final de la competición y tienen experiencia, como Brasil, España, Alemania, Francia y también Portugal o Bélgica, entre otras", agregó.

El de Almada pronosticó un resultado para el España-Portugal, que significará el debut para ambas selecciones en Rusia.

"Será un partido muy importante, es el primero y es importante no perder. El grupo es difícil, todo el mundo está enfocado en España y Portugal pero Marruecos hizo una fase de clasificación fantástica e Irán no concedió goles en la fase de clasificación y consiguió el billete de las primeras. Tiene un seleccionador que conoce bien Portugal y España. Espero que Portugal pase primero pero será igualado y que gane 2-1 a España", apuntó.

El portugués también se refirió a otra de las estrellas en Rusia, el argentino Leo Messi.

"Creo que Messi siempre juega bien, después si ganas o no es diferente porque no depende sólo de un jugador. Puedes ser decisivo en uno, dos o tres partidos pero el Mundial es mucho más que eso. Si el equipo no está fino en determinados momentos te puede costar el campeonato. Siempre disfruto de ver a Messi jugar, independientemente si es campeón del mundo o no", manifestó.

Además, el luso opinó sobre el videoarbitraje en la cita mundialista.

"El VAR está en un momento de experimento porque la tecnología y los árbitros deben de estar en sintonía. Hay que tener un recorrido en su funcionamiento y cuando se empieza una situación nueva lleva un tiempo para que todo esté perfecto. Si ayuda en las situaciones polémicas para que sean correctas, a la larga será bueno. Esperemos que sí, que no pare mucho el juego, que es el factor negativo para el público. Hay que sincronizar todo para que vaya más rápido", explicó.