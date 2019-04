Luis Enrique: "Messi es nuestro único líder"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha asegurado que "no" espera "facilidades" en el duelo de este martes ante el BATE Borisov, correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, y ha afirmado que a pesar de su ausencia Leo Messi continúa siendo el "líder" del equipo.

"Es un grupo bastante disputado por no decir de los más disputados, somos líderes pero a un punto del BATE y Bayer Leverkusen y facilidades no esperamos ninguna. Nos tenemos que centrar en mejorar nuestro rendimiento y en ser mejores que el rival", declaró en rueda de prensa.

Por otra parte, no quiso conceder al brasileño Neymar el papel de "líder" del equipo, ya que corresponde, a pesar de su lesión, al argentino Leo Messi. "Intentamos actuar como bloque con grandes individualidades. No se trata de buscar a alguien que nos lidere, ya tenemos a nuestro líder Messi y a partir de ahí que todos ayuden. No se trata de buscar un solo jugador que pueda hacer ese papel", explicó.

Preocupado por las bajas

Además, el técnico gijonés afirmó que continúan trabajando en mejorar el aspecto defensivo. "Cuando tenemos una situación defensiva que no es la que buscamos, en la que estamos encajando más goles de los que garantizan llegar bien a final de temporada, es problema de todo el equipo. No dejamos de trabajarlo para dar con las soluciones", subrayó.

En ese sentido, tampoco se mostró preocupado por las ausencias, por la sanción de la UEFA, de Arda Turan y Aleix Vidal, ya que ve su vuelta muy cerca. "Diciembre está ahí, en nada ponen la iluminación de Navidad, no me supone ningún problema. Vamos a llegar a enero bien, son cosas que nos refuerzan, la afición nos apoya. Tendemos a exagerar siempre lo que sucede en el presente. Esto es ser entrenador del Barça y estar en un club grande. Lo que viene de cara a enero sin duda nos refuerza", indicó.

"Quizá tampoco dio el paso adelante la temporada pasada por falta de oportunidades. Le conozco a la perfección, es una garantía total y espero que siga a ese nivel y que mejore todavía. Estoy muy contento de tener a un jugador como él", señaló sobre Sergi Roberto, quien está gozando de minutos a las órdenes del asturiano.

No se fía de los antecedentes

Sobre su rival en el Borisov Arena, llamó a no tomar como referencia la victoria por 0-5 de 2011 ante el conjunto bielorruso. "Lo que pasó hace cuatro años es muchísimo tiempo. Tiene referencia el partido del BATE contra la Roma en la que fue ganador del partido y en la primera parte de manera contundente. Esperamos un partido así, complicado, intentaremos crear ocasiones para tirar adelante el resultado", manifestó.

"Siempre es bueno ganar el campeonato, será un refuerzo anímico para ellos. El BATE es un equipo formado, tiene la baja de un delantero referente que es importante pero el punto de motivación de jugar contra el campeón suplirá cualquier posible baja", desarrolló.

Por otra parte, no quiso cuestionar la sanción de la UEFA al FC Barcelona por la presencia de banderas 'esteladas' y cánticos en favor de la independencia de Catalunya en el Camp Nou durante la disputa del partido contra el Bayer Leverkusen. "Creo que Mestre ha hablado con vosotros para dar la opinión del club, nosotros nos mantenemos al margen. Esperamos que se solucione de la mejor manera posible. Yo me centro en lo que puedo controlar", finalizó.