Luis Enrique, sobre la Juventus: "Desde la final de Berlín ha cambiado jugadores, pero sigue siendo un rival temible"

Luis Enrique, técnico del Barcelona, ha valorado el emparejamiento con la Juventus en cuartos de final de la Champions y ha explicado que "Sigue siendo un rival temible".

"En cuartos no se puede esperar un rival sin importancia. Le conocemos bien de anteriores enfrentamientos. Desde la final de Berlín ha cambiado jugadores, pero sigue siendo temible", indicó Luis Enrique.

El asturiano explicó que no vio el sorteo porque estaba entrenando, al ser preguntado por qué equipo hubiera preferido.

En un plano más deportivo, Luis Enrique analizó a la Juventus: "Tienen varias posibilidades. Antes jugaba al 5-3-2. Con Mandzukic en la izquierda tiene un gran potencial físico y menos velocidad. Me preocupan otras cosas y no quien juega".

"Unzué y yo somos amigos"

Luis Enrique también valoró la posibilidad de que Unzué, su segundo en el banquillo, sea su relevo al frente del equipo.

"No me voy a pronunciar. No me enfadaré. Somos amigos desde hace muchos años. Ya sabéis mi opinión sobre él. Me voy a mantener al margen. Es lo mejor para todos", indicó Luis Enrique.

Sí que ha valorado, no obstante, la posible continuidad de Andrés Iniesta, que finaliza contrato el 30 de junio de 2018 y que esta semana dejó entrever que no iba a renovar si sentía que ya no estaba al nivel que se le exige a un jugador del Barça.

"Cuando uno llega a los últimos años de carrera, tienes dos opciones: una es actuar en tu equipo del alma, que es lo que me gustaría y a todos los culés que pasara con Andrés, y otro que se vaya como Xavi a conocer otros horizontes, que también seria muy respetable. Y eso solo lo puede decir Andrés Iniesta", ha apuntado.

En cualquier caso, Luis Enrique ha destacado que el centrocampista manchego sigue siendo "un jugador determinante" y se ha mostrado convencido de que "va a dar mucho al equipo de aquí a final de temporada", ahora que ya se encuentra totalmente recuperado de su última lesión en el sóleo.

"La Liga se resolverá en las últimas jornadas"

El Barcelona recibe este domingo al Valencia, que ha ganado en dos de sus últimas tres visitas al Camp Nou, y Luis Enrique ha querido alertar de lo difícil que resulta siempre batir al conjunto che.

"Es un rival que siempre nos ha costado. No solo en los partidos de aquí, donde tienen muy buenos números, sino en Valencia, porque tiene muy buenos jugadores pese a que luego en la competición liguera no están muy bien clasificados", ha destacado.

Además, el técnico del Barcelona ha destacado la mejoría del equipo valenciano tras reforzarse con Simone Zaza, "que les aporta más contundencia en el juego directo" y Fabían Orellana, "que les da más juego entre líneas y por banda", ha indicado.

Pese a haber cedido de nuevo el liderato con la derrota en Riazor (2-1) la pasada jornada, Luis Enrique ha hecho un llamamiento a la calma, recordando que aunque queda Liga por disputarse y que el título "se resolverá, como en los últimos años, en las últimas jornadas".

"El calendario es bestial para los equipos que estamos en competiciones europeas y los que están en la zona baja ganas muchos puntos las últimas diez jornadas. Esto no lo van a resolver 10, 11 o 12 jugadores, sino la plantilla", ha apostillado.