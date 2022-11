Lucas Vázquez: "Me enteré de mi convocatoria cuando me felicitó la gente"

Lucas Vázquez, extremo internacional del Real Madrid, mostró a la llegada a concentración de la selección española en La Ciudad del Fútbol, su felicidad por estar entre los 23 elegidos por el seleccionador Vicente del Bosque y aseguró que llega "bien" físicamente.

Lucas es la gran sorpresa final de la lista de Del Bosque. El día en el que los jugadores de España se concentraron ya de forma definitiva, con los 23 futbolistas que defenderán a la Roja en Francia, el extremo madridista se mostró agradecido por la oportunidad. "Estoy muy contento por esta oportunidad, por estar entre los 23. Con ganas de empezar a entrenar y sobre todo de que empiece la Eurocopa", aseguró ante los medios.

Lucas desveló que no tuvo una llamada de Del Bosque para confirmarle su presencia en la lista final. "Me enteré en mi casa por el teléfono, cuando me empezó a escribir la gente para felicitarme. Ojalá pueda aportar, para eso estamos. Llego físicamente bien, ha sido una temporada dura pero siempre quedan fuerzas para esto. Es el seleccionador el que hace la lista y poco tengo que decir mas que estoy contento por estar aquí".