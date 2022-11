Lewandowski: "Mis mejores años aún están por llegar"

El jugador del Bayern Múnich y capitán de la selección de Polonia, Robert Lewandowski, afirmó no está "seguro" de que esté en el "momento cumbre" de su carrera porque cree que sus "mejores años aún están por llegar", subrayando que puede "jugar a este nivel durante muchos años más".

"Puedes marcar tres o incluso cinco goles en un partido, pero luego tienes otro encuentro y otro. Solamente eres bueno en función del último partido, ese es mi enfoque. No estoy seguro si estoy en el momento cumbre de mi carrera porque creo que mis mejores años aún están por llegar y que puedo jugar a este nivel durante muchos años más", dijo Lewandowski en una entrevista concedida a la UEFA.com.

Además, el delantero del conjunto bávaro manifestó que será una "gran responsabilidad" llevar el brazalete en la Eurocopa de Francia y que cuando se lo puso por primera vez "no sabía que un accesorio tan pequeño supusiera una diferencia tan grande". "Necesitas saber cómo lidiar con él. No mucha gente sabe que ello requiere compromiso y esfuerzo, y no solamente físico, sino también mental", apuntó.

"No siempre es un placer jugar al fútbol, es un trabajo duro"

"No siempre es un placer jugar al fútbol, es un trabajo duro. La presión en esta fase final es totalmente diferente a cuando Polonia fue coanfitriona de la Eurocopa 2012. Sin embargo, ahora estamos a un nivel diferente. Todos jugamos con regularidad en nuestros equipos. Hace cuatro años, a dos semanas de que comenzara el torneo, aún estábamos buscando defensas. Ahora podemos vencer a cualquiera, pero no somos favoritos en cada partido. Necesitamos recordar esto", agregó.

De este modo, Lewandowski declaró que Alemania es la "favorita" del Grupo C (Alemania, Irlanda del Norte, Ucrania y Polonia) y que el primer partido ante Ucrania "será clave". "Si ganamos, creo que puede suceder cualquier cosa contra Alemania. Ucrania es una selección muy buena y podrían ser los favoritos en ese partido", indicó.

"Henry fue mi inspiración"

"Hemos jugado contra rivales similares a Irlanda del Norte en la ronda de clasificación, así que sabemos cómo debemos enfrentarnos a ellos y qué hacer para ganar. ¿Nuestro objetivo? Marcar goles, ganar y llegar lo más lejos posible", añadió.

Finalmente, el polaco explicó que Thierry Henry fue su "inspiración" de pequeño y que para él fue un honor cuando el delantero francés le pidió la camiseta tras un partido. "Le pregunté si era para alguien y me dijo: 'No, es para mí'. Esto fue realmente genial. Hace unos años le veía por la televisión y ahora me estaba pidiendo mi camiseta", concluyó.