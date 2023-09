Leo Messi lidera otra victoria de Argentina con un magistral lanzamiento de falta

La vida sigue igual para Argentina y la campeona del mundo se volvió a agarrar a Leo Messi para finiquitar a Ecuador en el Estadio 'Monumental' de Buenos Aires. El delantero de Rosario abrochó la victoria de la Albiceleste gracias a un preciso lanzamiento de falta directa, un tanto que permite a Messi igualar al uruaguayo Luis Suárez como máximo goleador histórico de las eliminatorias con 29 tantos.

Leo Messi brilló en el partido para las eliminatorias para el Mundial 2026: anotó el gol de la victoria y dejó una jugada marca de la casa para dejar por los suelos a Caicedo. El público argentino coreó a su ídolo, que vive un auténtico idilio cada vez que se enfunda la camiseta de la Albiceleste. El capitán argentino tuvo que ser sustituido en los minutos finales y será sometido a pruebas para descartar una lesión.

"Me pidió el cambio él. Si no, no lo saco. Es evidente. Después evaluaremos a ver qué tiene, pero pidió el cambio", aclaró Scaloni tras el partido.

Habrá que ver si Messi está en condiciones para jugar ante contra Bolivia, en la segunda jornada de las eliminatorias para el Mundial 2026. Scaloni explicó que "mañana le harán estudios" y que si estos son favorables "jugará" en La Paz. "Si no está bien, ya veremos qué hacemos. Ya veremos. Es todo muy reciente", concluyó el seleccionador argentino.

Lionel Messi, resaltó que, aunque tanto él como sus compañeros siguen disfrutando del título logrado en el Mundial de Qatar 2022, aquello "ya pasó" y ahora toca "mirar hacia adelante".

"Tenemos que ser conscientes que disfrutamos muchísimo de todo esto (el éxito mundialista), pero lo que hicimos ya pasó; hay que mirar hacia adelante", explicó la 'Pulga al término del encuentro que supuso el debut de la campeona del mundo en las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026.

"El objetivo nuestro es seguir de esta manera, compitiendo sea cual sea el rival", indicó Messi.