Lamine Yamal y su renovación con el Barça: "Si las dos partes quieren que pase..."

El delantero del Barcelona Lamine Yamal, con contrato con el equipo azulgrana hasta 2026, se ha mostrado convencido de que firmará su renovación cuando termine esta temporada.

"Desde que he debutado, lo he dicho, y creo que se resolverá al final"

"Al final, en julio, se resolverá, y todo el mundo lo verá. Pero ahora estoy centrado en la Liga, en la Champions y en la Copa del Rey, que es lo más importante", ha afirmado en una entrevista al diario 'Mundo Deportivo'.

Yamal, que en julio cumplirá la mayoría de edad, ha declarado que "nadie duda" de lo que quiere al club azulgrana y de su deseo de seguir muchos años como azulgrana: "Desde que he debutado, lo he dicho, y creo que se resolverá al final. Si las dos partes quieren que pase algo, pasará".

"No me llegan ofertas"

Por eso, asegura que ni se ha planteado escuchar ofertas de otros equipos: "No me llegan, pero si le llegaran a alguien de mi entorno, ni me lo diría. Primero, y sobre todo, porque tengo contrato y luego porque creo que es una cosa inviable que yo me fuera a otro club", ha asegurado.

Y es que, para el internacional español, "todo es perfecto aquí en Barcelona: el club, la afición, el vestuario, el equipo". Y "todo" se lo debe al Barça. "Al final, estuve en La Masia desde los doce años y aquí es donde he crecido".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com