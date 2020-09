La moción de censura contra Bartomeu necesita lograr 2.420 firmas hoy para salir adelante

El intento de moción de censura contra Josep Maria Bartomeu, actual presidente del Barcelona, y su directiva sigue recogiendo firmas y está a 2.420 de lograr las 16.520 necesarias para que salga adelante.

Para lograrlo tiene que hacerlo en las próximas 24 horas, cuando se agota el plazo establecido por los estatutos del club culé.

Detrás de esta moción contra Bartomeu está la plataforma 'Més que una Moció' y cuenta con 14.100 firmas recogidas.

'Més que una Moció', integrada por varios grupos de opinión del entorno barcelonista, cuenta con el apoyo de los precandidatos a las elecciones de marzo de 2021 Jordi Farré -que fue quien impulsó inicialmente esta moción-, Lluís Fernández-Alà y Víctor Font.

Pese a no ser oficial su precandidatura, ni dar apoyo firme a este intento de moción de censura, el expresidente Joan Laporta ha asegurado que ya ha firmado, y pidió a los socios un arreón final.

"Yo ya he firmado y si pudiera firmaría veinte mil veces más para echar a Bartomeu y a su Junta. Han hecho mucho daño al Barça y no merecen seguir ni un minuto más. Hoy es el último día, si no lo habéis hecho ya, aún estáis a tiempo", escribió Laporta en sus redes sociales.