La emocionante historia de una bisabuela con Alzheimer y su bisnieta: "¿Sos de River?"

Rita y Dolores son bisabuela y bisnieta, y a pesar de que la anciana tiene Alzheimer, ambas han conseguido 'reencontrarse' gracias al fútbol.

Hace 15 años que Rita padece Alzheimer; ahora tiene 90 años. No recuerda a nadie de su familia, solo a su marido Eduardo, ya muerto. Pero en una visita de su bisnieta al hospital sucedió algo maravilloso.

"No se acuerda nada de lo que le digas en el momento, te pregunta lo mismo una y otra vez, y tampoco se acuerda gran parte de su vida. Solo recuerda con exactitud, quién fue su esposo y que tiene dos hijas. El resto ya no", aseveró Dolores a Infobae.

Sin embargo, su bisnieta Dolores acudió a visitarla con la camiseta de River Plate... sin imaginar que eso supondría que su bisabuela recordara de pronto.

"Mi bisabuela tiene 90 años. Tiene Alzheimer, no sabe quién soy yo, ni su familia, ni recuerda nada en general. Ayer fui a verla, y cuando me vió, me dijo: "Sos de River? Yo también, hay que hinchar por lo que uno quiere" "Ahora tengo una amiga de River". Te amo para siempre, abu", escribió en Twitter.

"Yo fui a visitarla el sábado pasado con esa camiseta de River que se ve en la foto, y cuando miró el escudo me dijo esa frase. Y yo me largué a llorar, porque River es algo que amo, y que ella se haya acordado cuando ni siquiera sabe quién soy, me tocó el corazón mucho", ha contado.