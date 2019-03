Karanka deja de ser entrenador del Middlesbrough

Después de tres años y medio, Aitor Karanka ha dejado de ser entrenador del Middlesbrough. El entrenador español consiguió ascender al equipo la pasada temporada pero los últimos malos resultados -en descenso, a tres puntos de la salvación- y la reciente eliminación de la FA Cup han precipitado el mutuo acuerdo.

En su cuenta de Twitter, Karanka ha querido agradecer al equipo el trato y la experiencia: "Me gustaría agradecer al Middlesbrough la magnífica oportunidad que me dio. También quería dar las gracias a los jugadores, al staff y a la gente del club con la que he trabajado, así como a los fans por su apoyo. Os deseo lo mejor para el futuro".