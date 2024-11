El jugador José Manuel Jiménez, uno de los fallecidos en la explosión de Ibi (Alicante)

La explosión de una caldera en una empresa dedicada a la fabricación de envases y embalajes de plástico en Ibi (Alicante) dejó tres víctimas mortales. Ahora sabemos que una de ellas es José Manuel Jiménez, jugador del equipo de fútbol sala CD Trotamundos.

La Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) ha informado este viernes de que el futbolista es uno de los tres fallecidos del trágico suceso del pasado miércoles: "En nombre de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, su presidente, Salva Gomar, desea testimoniar nuestras más sentidas condolencias por el fallecimiento del jugador José Manuel Jiménez", señala el comunicado.

Tres muertos por la explosión

El suceso, que dejó tres muertos y otros siete heridos, ocurrió poco antes de las 12 horas del pasado miércoles, cuando explotó la caldera de la fábrica Industrias Climber SA, situada en la avenida del Juguete, en el polígono de la localidad alicantina de Ibi.

La deflagración provocó el derrumbe del techo y dañó varios de los muros de la nave. Varios trabajadores quedaron atrapados entre los escombros; además, el impacto de la explosión fue tan fuerte que varios fragmentos de la pared impactaron en varias naves cercanas.

Uno de los trabajadores explica que la explosión ha sido "como si viniera un terremoto". Cuenta que han empezado a caerle cosas encima y se pensaba que las estanterías del almacén se estaban desplomando. Afortunadamente ha podido salir ileso de la fábrica: "Del mismo temblor he caído al suelo y como me he podido me he levantado gateando y he salido hacia la calle", recuerda.

En la fábrica estaban trabajando un total de 39 personas cuando se produjo la explosión. Tres de ellos murieron: dos trabajaban en la empresa donde reventó la caldera, mientras que el otro lo hacía en la empresa contigua, dedicada a fabricar y reciclar palets.

Al lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y Policía Local, así como siete dotaciones de bomberos de cinco parques de la provincia. Además de tres SAMU y cuatro Soporte Vitales Básicos, que se han encargaron de desplazar a los siete heridos a tres hospitales: Unidad de Quemados de La Fe en Valencia, al Hospital de Alcoy y al Hospital General de Alicante.

