Una joven promesa del fútbol marroquí huye en patera a España

Un futbolista marroquí de 20 años, considerado una de las promesas del fútbol nacional, ha huido en patera a España, donde ha grabado un vídeo en el que se queja de la "falta de oportunidades" deportivas y la persistencia del "amiguismo".

Tras haber creado ayer cierto escándalo por fotografiarse a bordo de una patera en medio del mar, el joven Ali Hababa grabó un vídeo desde lo que parece una habitación de hotel y que hoy difundió el sitio informativo le360.ma.

Sin oportunidades "si no tienes enchufe"

Hababa jugaba en el equipo juvenil del Olyimpic de Safi, club de la primera división, y contaba con pasar al primer equipo, pero no pasó la criba del entrenador. Despechado, Hababa rechazó volver al equipo juvenil, y en el vídeo da a entender que esa fue la razón principal de su huida en patera, pues evoca el "maltrato", "la explotación de los talentos" y la "desigualdad de oportunidades" en el fútbol.

El joven futbolista añade que no hay oportunidades "si no tienes un enchufe para llegar a tus objetivos". Precisamente el pasado agosto, otra jugadora de la sección femenina del mismo club de fútbol llamada Meriem Bouhid "desapareció" de una concentración de su club durante un torneo en España y poco después anunció que no regresaba a Marruecos y que se quedaba en España como clandestina.

La huida de estos dos jugadores se produce cuando el país vive una auténtica oleada de salidas de pateras que se frenó momentáneamente el pasado martes cuando una unidad de la Marina Real disparó contra una lancha llena de emigrantes ilegales en la región de Tetuán y mató a una joven de 19 años, además de dejar a otros tres ocupantes heridos de bala.