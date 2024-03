Josh Cavallo pide matrimonio a su novio en el estadio: "Próximamente marido y marido"

Con la rodilla izquierda en el suelo, el futbolista australiano Josh Cavallo, quien declaró su homosexualidad con un vídeo en 2021, le ha pedido matrimonio a su novio sobre el césped del estadio de su equipo, el Adelaida United.

"Próximamente marido y marido", escribe Cavallo en una serie de fotografías publicadas la noche del miércoles en sus redes sociales donde se muestra la entrega del anillo de compromiso y una foto del futuro matrimonio agarrado de la mano.

"Me has proporcionado un espacio seguro en el fútbol, uno que nunca en mis sueños pensé que podría ser posible"

Cavallo, lateral izquierdo de 24 años, agradeció en la misma publicación el "apoyo infinito" que su club le ha brindado desde que decidiera anunciar públicamente su homosexualidad, convirtiéndose en uno de los pocos jugadores en activo que afirma ser gay.

"Me has proporcionado un espacio seguro en el fútbol, uno que nunca en mis sueños pensé que podría ser posible, y me has animado a vivir cada día de mi vida de forma auténtica. Fue correcto compartir este momento especial en el campo, donde empezó todo", destacó el futbolista.

En octubre de 2021, el futbolista dijo sentirse "liberado" tras manifestar su homosexualidad a través de un vídeo que fue aplaudido y apoyado por compañeros y estrellas del deporte.

Abrió camino a otros futbolistas gays

Desde que Cavallo diera el paso al menos otros dos jugadores profesionales en activo han decidido comunicar su orientación sexual, en 2022 el inglés Jake Daniels, quien milita en el Bradford de la liga del Norte de Inglaterra, y en febrero de 2023 el checo Jakub Jankto, jugador del Cagliari de la Serie A italiana.

Previamente, Thomas Hitzlsperger, exjugador alemán del Aston Villa, Stuttgart, Lazio, West Ham, Wolfsburgo y Everton, había sido el jugador más destacado en haber reconocido su homosexualidad, pero lo hizo un año después de su retirada en 2013.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com