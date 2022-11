Joachim Löw: "A veces hacemos cosas inconscientemente, intentaré comportarme de una manera diferente"

El seleccionador alemán, Joachim Löw, lamentó la comentada imagen que ofreció en el banquillo frente a Ucrania el pasado domingo, cuando se introdujo la mano en el pantalón, se tocó sus partes íntimas y después se olisqueó la mano, dos veces. "A veces hacemos cosas inconscientemente... Pero ocurrió y estoy disgustado", comentó el técnico alemán sobre unas imágenes muy compartidas en las redes sociales. Con naturalidad, el técnico de la vigente campeona del mundo lamentó ese momento al ser preguntado en rueda de prensa en la víspera del partido entre Alemania y Polonia. "Intentaré comportarme de una manera diferente desde ese punto de vista", zanjó Löw, que lleva diez años al frente del combinado alemán.

De cara al partido ante Polonia, en el que se puede deshacer el empate en la cabeza del Grupo C, donde Alemania y Polonia están empatados a 3 puntos, Löw todavía no sabe si podrá contar con Mats Hummels, que llegó lesionado a la concentración pero ya se entrena con el grupo. "Por ahora ha dicho que se siente bien y ha podido hacer todos los ejercicios" pero la decisión final se tomará tras el entrenamiento final de esta tarde, después de hablar con el jugador y con los médicos, dijo. "No voy a tomar riesgos", agregó respecto al excentral del Borusia de Dortmund que la próxima temporada jugará en el Bayern Múnich.

En el primer partido de Alemania en la Eurocopa, en el que la campeona del mundo derrotó 2-0 a Ucrania, el centro de la defensa lo ocuparon Mustafi y Boateng, ante las ausencias de Rüdiger (fuera de la convocatoria por lesión) y Hummels (en la lista, pero tocado). Para derrotar al vecino rival, Löw tampoco podrá contar al cien por cien con Bastian Schweinsteiger, un pilar de las selección alemana dentro y fuera del campo por la influencia que tiene sobre todo el equipo, explicó el técnico. "Aún no tiene la condición física para aguantar 90 minutos", comentó Löw sobre el capitán germano, que debutó contra Ucrania en el minuto 89 y marcó en el 92. Ante la ausencia del centrocampista del Manchester United en el once inicial, Löw repetirá con el guardameta Manuel Neuer como capitán, avanzó.