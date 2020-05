Javier Tebas, sobre la vuelta de LaLiga: "Sólo comenzará cuando las autoridades sanitarias lo consideren posible"

¿Podrá regresar LaLiga el 12 de junio? Javier Tebas adelantó esa fecha hace unos días como la de la posible vuelta del campeonato, pero hace una horas el propio Tebas recordó que la vuelta del fútbol sólo se llevará a cabo cuando Sanidad de su visto bueno en relación con la evolución de la desescalada por fases del coronavirus.

"Los clubes, directivos, jugadores, árbitros...de @laliga, estamos ilusionados con el regreso, pero la competición sólo comenzará cuando las autoridades sanitarias lo consideren posible...el trabajo de coordinación con @deportegob, @rfef es y será clave", recordó Tebas en su cuenta de Twitter.

La fecha del 12 de junio para el regreso de LaLiga era la más probable, pero todo depende de cómo se desarrolle la desescalada por fases del coronavirus. Este viernes, Sanidad se pronunciará sobre si Madrid y Barcelona pueden acceder a la fase 1 de la misma. Y es que el avance de las diferentes provincias en dichas fases puede ser clave para que el Gobierno apruebe la vuelta del fútbol.

Las últimas informaciones aparecidas ya hablan de un clásico andaluz entre Sevilla y Betis como primer partido en el fútbol español tras el patrón por el coronavirus. Esa fecha, que se daba como la más probable, está ahora en duda y habrá que esperar a la evolución de la epidemia de la COVID-19.

¿Volverá LaLiga el 12 de junio?

La fecha del 12 de junio para la vuelta de LaLiga fue fijada por Javier Tebas hace unos días, cuando el dirigente de la competición adelantó esa fecha como la del posible regreso del fútbol español, paralizado por la pandemia del coronavirus.

"Me gustaría que empezase la Liga el 12 de junio, pero no sé qué ocurrirá. No nos precipitamos. Dependerá de si hay repuntes o no de contagios. Eso no depende del fútbol, sino de la sociedad española", confesó Tebas.

"En un universo de 2.500 test solo ha habido cinco positivos de jugadores y tres más de integrantes de los cuerpos técnicos. Esperábamos 25 ó 30 por tema estadístico, así que estos datos son una buena noticia para la industria del fútbol y para España", aseguró el presidente de LaLiga.