Javier Tebas: "Real Madrid Televisión no está en el Fair Play que debe primar en una competición"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha abordado las últimas noticias en relación con el fútbol español (polémica arbitral, caso Negreria, insultos en el derbi...) y ha apuntado que episodios como los insultos racistas a Vinícius, el beso de Rubiales a Jennifer Hermoso o el caso Negreira han afectado a la reputación de nuestro fútbol.

Sobre las declaraciones de Gil Marín y los vídeo de RMTV sobre los colegiados, Javier Tebas ha indicado que el canal blanco "no está en el Fair Play que debe primar en una competición" y cree que hablar de adulterar la competición es "bastante fuerte".

"La palabra adulterar la competición es bastante fuerte. Yo no me atrevo a decir que adultere, lo que sí digo claramente es que Real Madrid Televisión no está en el Fair Play que debe primar en una competición. Todos los reportajes previos que se hacen al colectivo arbitral, "brutal", "increíble", unos adjetivos... Casi sacan imágenes en blanco y negro. Algunas jugadas que eran hasta opinables. Se está faltando como mínimo al Fair Play Deportivo, al servicio público que tiene que tener esa televisión. De ahí a adulterar la competición hay un trozo todavía, porque no sé las intenciones que tiene Real Madrid Televisión y el Real Madrid con esas imágenes", ha expuesto Javier Tebas tras la presentación del 'Impacto socio-económico del fútbol profesional en España' elaborado por KPMG.

"Pagar desde un club a Negreira es una irregularidad muy grave"

Respecto a la imputación del Barcelona por un delito de cohecho por los pagos a Enríquez Negreira, Tebas se ha mostrado cauto y ha indicado que debe "valorar jurídicamente como abogado" esa imputación.

Tengo que ver la documentación. El cohecho es cuando se comete un delito con un funcionario público. Como abogado, lo tengo que estudiar... En este tema hay que seguir investigando para aclarar bien el nivel de influencia en los ascensos y descensos y en las designaciones. Eso es en lo que se está trabajando. El solo hecho de intentar influir ya es un sancionable en el ámbito penal. Lo dijo el juez en el auto de hace unas semanas. Eso ya es corrupción deportiva. Pagar desde un club a Negreira es una irregularidad muy grave. Es delito si es para influir", ha explicado el presidente de LaLiga.

Javier Tebas ha recordado que no pueden sancionar al Barcelona deportivamente porque los hechos ya están prescritos.

"No tenemos competencias porque esos hechos a nivel administrativo están prescritos. Si nosotros hubiéramos podido intervenir se hubiera abierto un expediente disciplinario e iría al juez social. Aquí hay unos indicios de unos pagos que no se debían haber realizado y con esto se intentaba influir en las decisiones arbitrales. Y la decisión del juez iría desde un apercibimiento hasta un descenso de categoría. Pero no lo hemos podido hacer, porque está prescrito en ese ámbito. Por eso está en el ámbito penal", ha asegurado Javier Tebas.

Por último, Javier Tebas no quiso entrar en si en su opinión la intención del Barcelona al pagar a Negreira era salir beneficiado deportivamente.

"Yo lo que creo es que hay indicios en unos pagos irregulares. Se tendrá que aclarar si la intención, que yo no encuentro otra, era esa. Cerca está el asunto", concluyó Javier Tebas.