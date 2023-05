Javier Tebas: "Me gustaría que Messi viniera, pero en LaLiga no damos manga ancha"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha presentado el Informe Económico de LaLiga 2021-2022, un acto en que ha sido preguntado sobre la posibilidad de que Leo Messi pueda regresar al Barcelona. El máximo mandatario de LaLiga ha explicado la fórmula para que ese regreso se pueda producir y pasa por "un esfuerzo de contención de gasto muy elevado" por parte del club azulgrana.

"Aquí no se mira si traen la documentación para Leo Messi o Kylian Mbappé. No se mira, como dicen, si para Messi en LaLiga le abren la manga ancha. Lo que es claro es que hay control económico y para incorporar jugadores hay que cumplirlo. Por un lado se puede fichar si hay un equilibrio presupuestario, uno a uno, y para ello el Barcelona tiene que hacer un esfuerzo de contención de gasto muy elevado. La otra es la norma del 40%. En esas dos formas tienen que encajar lo que quieren hacer. Ahí no entramos. Si le cabe uno o siete en ese importe no entramos", explicó Javier Tebas.

El presidente de LaLiga sí reconoció que, a nivel particular, le "gustaría" que volviera el argentino Leo Messi al Barcelona.

"Me gustaría particularmente que viniera Messi pero en LaLiga no se mira si viene o no", admitió Tebas.

Sobre la posibilidad de que el Barcelona no pudiera jugar la Liga de Campeones por el 'caso Negreira' y tuviera que buscar ingresos en las fechas de competiciones continentales Tebas fue tajante.

"Ellos (FC Barcelona) decidirán si quieren jugar fuera. Si quieren ingresos, tendrán que jugar 'bolos' (fuera de España) para ingresar. Si es para tener menos pérdidas, me parece bien. LaLiga la jugaría, hablan de fechas de Champions, porque legalmente es imposible que no jueguen en España ni en otra liga", indicó Tebas.