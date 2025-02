Gerard Piqué, sobre el comunicado del Real Madrid: "Cuando pierden hay cortinas de humo"

Gerard Piqué, exjugador del Barcelona y de la selección española, ha atendido este miércoles a Antena 3 Deportes y ha hablado sobre la rivalidad que vivió como futbolista en los Clásicos, su relación de amistad con Iker Casillas o el reciente comunicado del Real Madrid sobre los árbitros. Repasamos aquí los titulares que nos ha dejado la entrevista.

Su amistad con Iker Casillas

"Tengo muy buena relación con Iker, conectamos muy bien. Seguiremos con nuestra rivalidad hasta la tumba. A veces ganamos nosotros y otras veces ellos, es parte del fútbol. Que la rivalidad sea sana, pero con un poco de picante".

Rivalidad en los Clásicos

"Es parte de nuestra profesión y de esta rivalidad. Que haya tensión puede llegar a ser natural, porque los dos equipos tenemos la obligación de ganar siempre y eso es imposible. Cuando gana uno normalmente el otro está mal y viceversa".

Mourinho

"Nosotros estábamos muy bien y ellos estaban sufriendo más. Su entrenador intentó picar a su equipo para dar más y, si no podían con juego, rascar un poco más. Ahí empezó el roce ese que duró un par de temporadas".

El Whatsapp de los campeones

"Con el tiempo la relación con todos es muy buena. Ahora tenemos un grupo de los 23 campeones del mundo, que muchos de ellos son del Barça y del Madrid".

Su mejor recuerdo contra el Madrid

"Recuerdo muchos momentos con cariño, desde el primer Clásico que fue el 2-6 y marqué en el Bernabéu, luego la 'manita' en el Camp Nou, les eliminamos en las semifinales de Champions... tuvimos una generación muy buena e hicimos uno de los mejores fútbol de la historia. Hubo resultados que quedarán para siempre".

El nuevo Barcelona de Flick

"Es un equipo ilusionante, la afición se siente identificada porque muchos han salido de la Masía. En Liga empezamos muy bien y hemos sufrido un pequeño bajón, pero en Champions el equipo lo está haciendo también muy bien. Lamine, Gavi, Fermín, Balde... hay gente joven que ilusiona a la afición".

Lamine Yamal

"Cristiano vs. Messi es una de las rivalidades más potentes de la historia. Va a ser complicado volverlo a ver. Es cierto que Lamine Yamal tiene mucha carrera por delante y en el Madrid están Vini, Bellingham o Mbappé, pero veremos. Lamine tiene muy buena pinta en los próximos 10 o 15 años, pero démosle tranquilidad; les metemos una presión siendo tan jóvenes que no es sana".

Fútbol... y show

"A la gente le gusta mucho lo del terreno de juego, pero siempre he pensado que lo pasa fuera también es parte del show. A la gente también le gusta el morbo".

VAR

"Entiendo que la Federación quiera proteger a los árbitros, pero yo una cosa que cambiaría es que se escuchara al árbitro al momento y que la gente pudiera entender el porqué de las decisiones. Ese es el gran problema. Esto lo hacen en la NFL u otros deportes y creo que es avanzar. El hecho de omitir información a la larga no les ayuda. Yo intentaría abrir puertas y ventanas, que se viera todo".

Comunicado Real Madrid

"Es evidente que no ayuda a los árbitros. No lo hacen para eso, sino para ejercer presión, un estilo que llevan haciendo hace muchos años con su canal de televisión y con los medios de comunicación. Los árbitros tendrán que vivir con esta presión añadida. Sabemos cómo se las gastan y que cuando el resultado no es positivo... pues las cortinas de humo es un estilo que se lleva mucho en Madrid".

