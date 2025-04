Jamie Vardy anuncia su adiós al Leicester: "Me siento desolado, pero sabía que este día llegaría"

Jamie Richard Vardy ha comunicado este jueves su marcha del Leicester City, club en el que ha jugado 13 temporadas y con el que protagonizó una de las mayores sorpresas de la historia del fútbol al conquistar la Premier League en 2016, con Claudio Ranieri como entrenador y artífice de un auténtico milagro. A sus 38 años, Jamie Vardy pone punto y final a un cuento, un sueño que no ha finalizado como le hubiera gustado. Y es que 'The Foxes' no han podido mantener la categoría este año. Pese a ello, el Leicester City ha despedido al delantero Sheffield con todos los honores, se va el mejor jugador de la historia del club.

"Podemos confirmar que el legendario delantero Jamie Vardy dejará el Leicester City este verano tras 13 temporadas en las que se ha convertido en nuestro mejor jugador de la historia", indicó el Leicester City en su web.

El 17 de mayo de 2012 se hacía oficial el traspaso de Jamie Vardy del Fleetwood Town al Leicester City a cambio de un millón de libras, un precio que ha resultado muy barato viendo lo logrado por el delantero inglés. Se marcha tras disputar 492 partidos, anotar 198 goles y repartir 55 asistencias. Vardy se va con tres títulos debajo del brazo (Premier League, FA Cup, Community Shield) y con dos Championship (2014 y 2024). Además, ganó el premio a Jugador del Año por la temporada 2015-2016.

"Ha llegado la hora de dar por finalizada esta etapa"

El propio Vardy reconoció estar "desolado", pero explico que "sabía que este día llegaría".

"Queridos aficionados del Leicester, me siento desolado, pero sabía que este día llegaría. He pasado 13 años increíbles en este club, con muchos éxitos y algunos baches, pero la mayoría han sido buenos momentos. Ha llegado la hora de dar por finalizada esta etapa, lo cual me deja devastado, pero creo que es el momento adecuado. Leicester siempre, siempre tendrá un lugar importante en mi corazón", ha señalado Jamie Vardy en un vídeo.

"El Leicester siempre tendrá un lugar especial en mi corazón y me aseguraré de seguirlo durante los próximos años que espero sean aún más éxitos para el club", añadió Vardy.

El delantero inglés fue clave en el ascenso del Leicester City a la Premier League en la temporada 2013-14. Del ascenso se pasó a ganar la Premier League en la campaña 2025-26, una de las mayores sorpresas de la historia del fútbol y quizá la mayor epopeya vista en las últimas décadas en el fútbol británico. Sus 24 goles y siete asistencias fueron claves en aquel título.

"Leicester siempre tendrá un lugar importante en mi corazón"

"No hay otro jugador más sinónimo de los increíbles éxitos logrados en ese tiempo y, con casi 500 apariciones y casi 200 goles a su nombre, los logros de Vardy no tienen rival a lo largo de nuestros 141 años de historia. El último partido de Jamie en el King Power Stadium será el domingo 18 de mayo contra el Ipswich Town, donde se despedirá de la afición con la que ha vivido su ascenso de un aspirante no liguero a uno de los mejores goleadores que ha visto la Premier League", destaca el club inglés en su página web.

El presidente del Leicester City, Aiyawatt Srivaddhanaprabha, ha elogiado el legado que deja para siempre Vardy en The Foxes.

"Jamie es único. Es un jugador especial y una persona aún más especial. Tiene un lugar en los corazones de todos los aficionados y personas relacionadas con el Leicester City, y ciertamente tiene mi más profundo respeto y afecto. Estoy infinitamente agradecido por todo lo que ha dado a este club. Aunque el tiempo de Jamie con nosotros como jugador está terminando, él y su familia siempre serán bienvenidos de regreso al King Power Stadium con los brazos abiertos después de todo lo que ha logrado. En nombre de todos en el Leicester City, le deseo a Jamie y a su familia lo mejor para el futuro y sé que nuestros seguidores se unirán a nosotros para darle la despedida que se merece al final de esta temporada", indica Aiyawatt Srivaddhanaprabha.

Jamie Vardy tuvo un recuerdo para el expresidente del club, Vichai Srivaddhanaprabha, una de las cinco personas fallecidas en un accidente de helicóptero cerca del estadio en octubre de 2018.

"Hace nueve años, hicimos lo imposible: ganamos la Premier League. Después ganamos la FA Cup; eso fue para ti, Vichai. Llegamos a cuartos de final de la Champions League. Esos buenos recuerdos durarán toda la vida. Mi único arrepentimiento, y estoy devastado por ello, es no despedirme de ti después de una temporada mucho mejor, así no es como quería que terminara mi carrera aquí", subrayó el delantero inglés.

"Esto no es la jubilación. Quiero seguir jugando y haciendo lo que más disfruto: marcar goles. Ojalá el Leicester marque uno o dos goles más de aquí a final de temporada y muchos más en el futuro", concluyó Vardy.

El Leicester despide al último superviviente de aquel once que protagonizó aquella gesta en la temporada 2015-16, ese once era el siguiente: Schmeichel; Simpson, Morgan, Huth, Fuchs; Mahrez, Drinkwater, Kanté, Albrighton; Okazaki y Vardy.

