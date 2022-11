Islandia responde a Cristiano: "Sus palabras explican por qué siempre está un poco por debajo de Messi"

Nada puede impedir que Islandia se sienta orgullosa del empate logrado en su debut en la Eurocopa contra Portugal y menos las despectivas declaraciones de la estrella lusa Cristiano Ronaldo al término del encuentro estigmatizando el planteamiento de los nórdicos.

"Islandia no intentó nada, lo único que han hecho es defender, defender y defender, y jugar a la contra. Han tenido dos ocasiones y han marcado un gol. Era su noche de suerte. Para mi, es una mentalidad muy pequeña. Por eso, no irán muy lejos", aseguró el jugador del Real Madrid al término del encuentro (1-1).

La frustración habló por boca del portugués, que aspiraba a convertirse en el primer futbolista de todos los tiempos en marcar en cuatro Eurocopas y que falló algunas ocasiones claras. Sus palabras hirieron en su orgullo a un pueblo que vive esta competición como el evento deportivo más importante de su historia.

Prueba de ello, es que la Federación islandesa ha logrado vender 35.000 entradas en el país, una por cada diez de sus 320.000 habitantes. Como dato, la isla de Madeira, donde nació Cristiano Ronaldo, tiene solo 50.000 habitantes menos que toda Islandia.

"Es un fantástico jugador, pero no es una buena persona. Estuvimos a punto de ganar, lo que contradice su argumento de que no jugamos para ganar. Empatamos, pero pudimos salir victoriosos. Aunque es lógico que no creáramos tantas ocasiones como un equipo tan fantástico como Portugal", aseguró el defensa Kari Arnason.

El jugador del Malmo sueco no dudó en meter el dedo en la llaga que más duele a CR7: "Sus palabras explican por qué siempre está un poco por debajo de Messi".

Islandia siente como una hazaña el resultado conseguido, porque las cifras no indicaban que un pequeño equipo pudiera poner contra las cuerdas a una selección que llegó a Francia con la intención de levantar el trofeo.

El primer punto de la historia de Islandia en una fase final lo consiguió ante una selección que ha estado entre las cuatro mejores en tres de las cuatro últimas ediciones, incluyendo la de 2004, cuando en su propio país perdieron en la final.

La isla del norte del continente cuenta con apenas 23.000 federados, 100 jugadores profesionales y solo 7 campos cubiertos, los únicos servibles durante la mitad del año en el que el intenso frío hace imposible jugar a cielo abierto.

Ninguno de los 23 internacionales a las órdenes de Lars Lagerbäck juega en Islandia y solo cuatro de ellos lo hace en uno de los cinco campeonatos más importantes: Emil Halfredsson (Udinese), Gylfi Sigurdsson (Swansea), Alfred Finnbogason (Augsbourg) y Kolbeinn Sigthorsson (Nantes).

Lagerbäck trató de templar los ánimos al explicar que las palabras de Ronaldo solo pueden ser fruto de la frustración del portugués por la gran cantidad de ocasiones que falló.

"A veces sucede que los jugadores y los equipos que cuentan con la victoria le echen la culpa al adversario de no haberla conseguido. Si querían ganar a Islandia tendrían que haber jugado mejor, es tan fácil como eso", explicó el técnico sueco.

Ronaldo, que igualó a Figo como portugués con más partidos internacionales y que aspira a convertirse en el máximo goleador de la historia de la Eurocopa, debe tomar nota de que Golliat no puede culpar de su fracaso a David.