Iñaki Williams ha contado en una entrevista que el vestuario del Athletic de Bilbao está decidido a marcharse del terreno de juego si vuelve a sufrir otro episodio racista como el que tuvo lugar en Cornellá contra el Espanyol.

El ariete del equipo bilbaíno recuerda en la entrevista de 'Universo Valdano' el apoyo que recibió del Heliodoro Rodíguez López de Tenerife en el siguiente choque del Athletic: "Ojalá que no vuelva a repetirse, pero si vuelve a repetirse voy a contar con el apoyo de mucha gente, como me pasó en Tenerife, me llovieron mil mensajes en las redes sociales".

Iñaki Williams asegura que al equipo le da igual que le den el partido por perdido: "Sé que mis compañeros hubiesen salido conmigo del campo. Lo hemos hablado. Somos conscientes de que si me pasase nos iríamos del campo y si nos dan el partido por perdido nos daría igual. Sería un puñetazo contra el racismo".