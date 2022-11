Ibrahimovic dejará la selección sueca tras la Eurocopa de Francia

El sueco Zlatan Ibrahimovic anunció en Niza que no continuará en la selección sueca tras la Eurocopa, por lo que mañana podría jugar su último partido.

Ibrahimovic, que en octubre cumplirá 35 años, hizo este anuncio durante la conferencia de prensa previa al encuentro entre Suecia y Bélgica, que puede significar la eliminación de la selección sueca y el último partido internacional de Zlatan.

"Puede que mañana juegue mi último partido internacional, pero en cualquier caso no me iré decepcionado. He estado orgulloso de estar en esta selección, de sentir el apoyo de la afición. No me iré decepcionado, sino orgulloso", dijo.

Zlatan Ibrahimovic debutó con la selección sueca el 31 de enero de 2001, en un partido contra las Islas Feroe que concluyó sin goles. Su primer tanto internacional lo logró nueve meses después, ante Azerbaiyán, en un partido de clasificación del Mundial de Corea-Japón 2002. Ha sido internacional en 115 ocasiones y ha marcado 62 goles, más que nadie con la camiseta de Suecia.

No obstante, el delantero sueco, que descartó disputar los Juegos pese a que entró en la preselección de 35 jugadores, confía en que no sea su último encuentro, puesto que su selección tiene "una buena oportunidad" de continuar en el torneo.

Zlatan, que aún no ha marcado en esta Eurocopa, aseguró que se siente bien y espera rendir "al nivel más alto" en el encuentro decisivo de la primera fase y admitió que el juego de Bélgica, al ataque, le puede venir mejor que el de Italia, ante la que no tuvo ocasiones de gol.

"Es un partido difícil, pero creemos firmemente que podemos ganar y tenemos el reto de continuar en el torneo. Bélgica tiene una gran defensa, muy fuerte, pero puede que tenga más oportunidades, porque también habrá más espacios", dijo la estrella sueca, que calificó a Bélgica como un rival "fantástico", al que quizá le falte algo de experiencia, "pero eso se adquiere", dijo.

Su entrenador, Erik Hamren, aseguró, al preguntársele por la retirada de su capitán, que necesitaría "una conferencia de prensa entera para hablar de Ibra".

"Ha tenido una contribución enorme al desarrollo de Suecia. Ha sido fantástico. En febrero, me dijo que estaba considerando la retirada y me lo ha confirmado hoy", reveló. "Suecia tiene un futuro brillante tras Ibra, pero supone una gran pérdida, tanto como goleador como personalidad. Esperemos que dentro de poco tengamos un buen número de Zlatans", añadió.