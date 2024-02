Ya hay sanción para el aficionado que le metió el dedo en el culo a Lucas Ocampos

El aficionado del Rayo Vallecano que introdujo un dedo en el culo de Lucas Ocampos, jugador del Sevilla, deberá pagar una multa de 6.000 euros y tendrá prohibido el acceso a cualquier recinto deportivo durante un año. Esa es la propuesta de sanción que ha dictado hoy la Comisión contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.

"Propuesta de sanción de 6.000 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos por un período de 12 meses a un aficionado identificado menor de edad seguidor del equipo local que, en el partido Rayo-Sevilla, y que estaba sentado en primera fila le tocó el glúteo con un dedo a un jugador cuando iba a sacar de la banda", informó la Comisión contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.

Todo ocurrió el pasado lunes 5 de febrero en el duelo entre el Rayo Vallecano y el Sevilla disputado en el Estadio de Vallecas y que finalizó con victoria del equipo hispalense (1-2). Corría el minuto 33 del choque cuando el jugador argentino se acercó a una banda para sacar un balón, momento en el que el aficionado, menor de edad, introdujo uno de sus dedos en el año de Ocampos.

"Ojalá que la Liga tome con seriedad esto, como hace con el racismo. Siempre hay un tonto. Ojalá que no pase más porque si ocurre en el fútbol femenino sabemos lo que puede llegar a pasar. Me contuve porque tengo dos hijas pero esperemos que la Liga tome represalias y que un tonto no manche a la afición del Rayo", explicó Ocampos tras le partido.

El jugador afeó el gesto al infractor y se quejó del hecho ante el árbitro Hernández Maeso, que advirtió al delegado de campo. El incidente quedó reflejado en el acto y el Sevilla emitió un comunicado condenando lo ocurrido y pidiendo medidas a LaLiga.

Antiviolencia calificó este hecho de "grave" por ir "contra la integridad del futbolista". Además, censuraron la "actitud jocosa y desafiante" del seguidor y sus acompañantes, y recordaron los comunicados condenando el gesto de ambos clubes, así como que la interposición de una denuncia contra el autor de esta agresión ante la Fiscalía de Menores por parte de La Liga.