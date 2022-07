Habrá menos VAR y más tiempo añadido: "Recuperaremos el espíritu de árbitro de campo"

A partir de este mismo año volverá a haber cambios en la forma de arbitrar los partidos en el mundo del fútbol, el VAR ha llegado para quedarse pero la herramienta tiene que seguir mejorándose y desde el Comité Técnico de Árbitros abogan por que se vuelva a reforzar la figura del árbitro de campo.

El año pasado ya se produjeron situaciones polémicas con el VAR, ¿Debe entrar siempre?, ¿las manos?, ¿es este penalti interpretable?, ¿no lo es?, estas dudas siempre estarán pero lo que ha dejado claro el presidente del Comité, Medina Cantalejo, es que quiere que el árbitro de campo vuelva a ser el protagonista, ayudado por el VAR claro.

Se recuperará la figura del árbitro de campo

"Tenemos que recuperar el espíritu de árbitro de campo, el VAR debe ser una red de seguridad que te ayude en errores graves y manifiestos", aseguró. También quiso dirigirse a la prensa con tono irónico al asegurar que seguirá habiendo polémica, como siempre: "Un error de interpretación en un penalti decide un resultado y no queremos eso, pero no os preocupéis porque seguirá habiendo polémica. Os prometo que no os quitaremos el trabajo", dijo.

Habrá más tiempo añadido

"Hay que ampliar el tiempo de descuento y hablaremos sobre ello con los entrenadores. Por ejemplo, cuando un jugador se lesiona, se va del campo y a las tres décimas de segundo pide entrar, pues habrá que decirle que espere un poco", explicó Cantalejo. Se sancionarán así las pérdidas de tiempo provocadas adrede por los jugadores.

Se protegerá más al jugador

Otra de las premisas que se han fijado los árbitros es ser más duros con los infractores que puedan producir una lesión a un contrincante, las sanciones serán más severas para evitar o al menos reducir las entradas fuertes: "La protección del jugador tiene que ser nuestro primer fin. No puede ser que un jugador acabe lesionado y no haya sanción", concluyó.