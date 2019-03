Godín: "Fue muy duro olvidar la final de Champions en Lisboa"

El uruguayo Diego Godín, defensa del Atlético de Madrid, recordó que fue "muy duro olvidar la final" de la Liga de Campeones de Lisboa ante el Real Madrid, al que se medirá el sábado por ese título, en un duelo que prevé "muy táctico, muy disputado y muy físico" y con el "sueño" de ser campeón del torneo.

"En la temporada siguiente (2014-15) fue muy duro olvidar esa final. Todos los jugadores quieren llegar a la final y ganarla. Sin embargo, esa decepción no fue muy grande porque habíamos tenido una gran temporada en la que nos convertimos en campeones de Liga, un logro muy importante para nosotros y para el club", repasó en una entrevista publicada este miércoles en la página web de la UEFA.

"Desde esa final siempre hemos dicho que nuestro sueño sigue siendo levantar ese trofeo y no lo escondemos, lo decimos abiertamente porque eso es lo que queremos. Seguiremos peleando por ese objetivo. Nos hemos mantenido fieles a nosotros mismos durante estos años y si seguimos haciéndolo tenemos una gran oportunidad de que las cosas vayan bien", continuó el central uruguayo.

Ahora hay otra oportunidad, el sábado en Milán contra el mismo adversario, el Real Madrid. "Esta final va a ser muy disputada y muy física. Será muy táctica, pero también habrá un gran esfuerzo físico. Sería un sueño tanto para mí como para el equipo ganar el título en esta ocasión, también para los aficionados. Es un sueño, como el de ganar la Copa del Mundo con mi selección, y trabajaré para ello hasta el último día de mi carrera", valoró Godín.

"Nuestro gran secreto es el esfuerzo que le ponemos. La forma en la que todo el equipo trabaja para ayudar en defensa es increíble. Los delanteros siempre están con nosotros, defendiendo en nuestra área, porque eso es lo que tenemos que hacer. Eso demuestra lo comprometidos que estamos como equipo y lo mucho que creemos en nuestro estilo de juego", destacó de su conjunto camino de la final.

Atrás ya queda el duelo de 2014 en Lisboa, cuando él dio ventaja a su equipo con el 0-1, pero un gol de Sergio Ramos en el minuto 93 igualó el choque y provocó una prórroga agónica para el conjunto rojiblanco, exhausto y doblegado por tres tantos más del brasileño Marcelo, del galés Gareth Bale y del portugués Cristiano Ronaldo.

"Marcar en la final fue genial, pero al final no pudimos levantar el trofeo y eso fue lo que importó. Perdimos, pero se debe sacar lo positivo de las derrotas como esa y aprender qué necesitas mejorar. Ahora estamos en otra final y debemos utilizar la experiencia para que no nos vuelva a suceder", explicó dos años después Godín.

"Íbamos ganando por 1-0 hasta el minuto 93, cuando el tiempo se estaba agotando. Yo no estaba pensando que ya habíamos hecho suficiente para ganar. Nunca pienso así, ya que sé que el partido no se acaba hasta que el árbitro pita el final".

"Tuvimos que jugar cinco minutos del añadido, así que había que seguir jugando. En el fútbol, un minuto puede ser mucho tiempo y éste fue el caso", continuó. "Sabíamos que la prórroga sería muy dura para nosotros. El Real Madrid aún tenía fuerzas en las piernas, pero nosotros no. No podíamos hacer más sustituciones y tuvimos algunos lesionados sobre el césped".

"Diego Costa tuvo que abandonar tras ocho minutos, Arda no estaba disponible y Filipe Luís sufrió calambres a pesar de que no le había pasado en los otros 60 partidos que jugó esa temporada. No teníamos más fuerzas en el final y estábamos luchando físicamente, por lo que no pudimos seguir peleando", concluyó.