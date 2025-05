Gary Lineker, fuera de la BBC tras una publicación con tintes antisemitas

La BBC ha anunciado este lunes la salida del exfutbolista Gary Lineker, su presentador mejor pagado y rostro más reconocible en la cobertura deportiva, cuando concluya la temporada 2024/25. La decisión implica también que el británico no formará parte del equipo de comentaristas en el Mundial de fútbol de 2026, que se celebrará en Estados Unidos.

"Gary Lineker dejará su puesto de presentador tras la conclusión de 'Match of the Day' -su programa deportivo estrella- para la temporada 2024/25", informó la cadena pública británica en un comunicado oficial. Por su parte, Lineker expresó: "Dar un paso atrás ahora es una acción responsable".

Lineker, que inició su colaboración con la BBC en 1995 tras retirarse como futbolista profesional, ha sido protagonista de varias polémicas recientes, especialmente por sus comentarios en redes sociales. La última se produjo la pasada semana, cuando compartió en su perfil de Instagram una publicación con tintes antisemitas que más tarde eliminó.

"No se dio cuenta del emoticono de un roedor"

"Al ver y publicar el vídeo, Gary no se dio cuenta de un emoticono de un roedor añadido por el autor de la publicación. Si lo hubiera notado, no lo habría publicado. La republicación ha sido eliminada", explicó su agente en un comunicado.

La figura de la rata es una referencia históricamente asociada al antisemitismo, especialmente utilizada en la propaganda nazi para referirse de forma despectiva a la comunidad judía.

"Ha reconocido el error que cometió"

El director general de la cadena, Tim Davie, apuntó que Lineker "ha reconocido el error que cometió" y destacó que "ha sido una voz definitoria en la cobertura del fútbol para la BBC durante más de dos décadas".

"Su pasión y conocimiento han dado forma a nuestro periodismo deportivo y le han valido el respeto de los aficionados al deporte en todo el Reino Unido y más allá", añadió, a la vez que agradeció "la aportación que ha hecho".

Otras polémicas

Lineker aterrizó en la BBC en 1995, cuando comenzó a colaborar como comentarista de fútbol en Radio 5 Live, aunque no fue hasta 1999 cuando se hizo cargo de 'Match of the Day', uno de los programas estrella de la cadena, en la que también se ha encargado de retransmisiones de golf, de los Juegos Olímpicos o de los Juegos de la Comonwealth.

En 2023 fue suspendido durante tres días por unos polémicos comentarios en su cuenta de la por entonces red social Twitter sobre la política migratoria del entonces Gobierno conservador de Rishi Sunak.

Además, en mayo de 2024 anunció que, a final de esta temporada, dejaría de presentar el emblemático programa, aunque mantenía su intención de cubrir tanto el Mundial de 2026 como la Copa de Inglaterra -FA Cup- del próximo año, algo que finalmente no sucederá.

26 años de retransmisiones

Este domingo, coincidiendo con la última jornada de la Premier League, hará su última aparición en la cadena pública, poniendo fin así a 26 años de retransmisiones deportivas en la BBC.

"Ha sido un privilegio y un enorme honor trabajar para la BBC durante tres décadas, especialmente presentar 'Match of the Day', un programa que está muy cerca de mi corazón y una parte integral de mi vida", dijo en el vídeo, en el que se le vio emocionado.

