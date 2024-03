De la Fuente: "Brahim renuncia a jugar con España el 9 de marzo cuando estaba en la prelista"

Luis de la Fuente, seleccionador español, ha desvelado que Brahim Díaz tomó la decisión de jugar con Marruecos a pesar de que ya estaba la prelista de España para los amistosos ante Colombia y Brasil. Por eso, el seleccionador destaca que "era imposible traerle".

"Cuando uno quiere estar, está, y si no quieres estar, se acepta con total naturalidad"

"No le llamo porque era imposible traerle. El 1 de marzo doy una prelista en la que está. Desde noviembre hasta marzo no hay posibilidades porque no hay convocatorias. Es lo único que podía hacer. Hay un documento del 9 de marzo en el que él renuncia a jugar con España. No se le podía traer. Ha decidido jugar con Marruecos y total respeto", ha apuntado el técnico en rueda de prensa.

"He hecho deportivamente lo que tenía que hacer, que era meterle en una prelista. Hablo de igualdad, de mismas condiciones porque el resto de compañeros estaban en esa prelista como él", abunda De la Fuente.

"Ya lo dejé bastante claro, la decisión la tomó él antes de que diese la lista, lo tenía claro. Cuando uno quiere estar, está, y si no quieres estar, se acepta con total naturalidad. Le tengo mucho cariño y se lo he demostrado, soy el seleccionador que más le ha seleccionado", ha analizado De la Fuente en rueda de prensa tras dar la lista para los amistosos ante Colombia y Brasil.

Brahim no le ha exigido nada

El riojano deja claro que, "personalmente", el jugador del Real Madrid no le había "exigido nada": "Cuando yo hablo de exigencia y de condiciones hablo de manera general, ningún futbolista puede pedir nada. El tenía claro que quería jugar con Marruecos y como máxima para el futuro, nadie tiene que exigir, debe querer venir y nada más, y luego que el seleccionador, que está en su derecho, le quiera seleccionar".

"Ha aceptado otra propuesta y me parece fenomenal. Le deseo todo lo mejor, le estoy muy agradecido a lo que ha dado a selección y a mí personalmente, que he vivido con él experiencias muy buenas. Es un grandísimo futbolista", sigue De la Fuente.

"Sólo podía meterle en una prelista y luego hay que elegir a 26. Esto son cosas naturales, toma una decisión y si está feliz, que lo está, me alegro muchísimo. Le tengo un gran aprecio y una gran valoración en el aspecto profesional", ha apostillado el seleccionador.

No le sorprende el nivel de Cubarsí

Por otro lado, se ha referido a la convocatoria del joven Pau Cubarsí: "Sabemos el futbolista que es, le conocíamos de las inferiores y no nos sorprende tanto de lo que está haciendo y lo que puede hacer. Nunca miramos el DNI, sólo el rendimiento, que no quepa ninguna duda que el único interés que nos mueve a los seleccionadores de aquí para convocar a un jugador es el deportivo. Está en un gran momento y nos genera una gran ilusión de presente y de futuro", puntualizó.

De la Fuente se ha mostrado "feliz de poder disfrutar de estos futbolistas, no sólo de los jóvenes, pero que vengan dice que el futuro del fútbol español está garantizado. Hay muchos por debajo destacando y que están llamado a la puerta de otras categorías y que en un corto período van a estar compitiendo a máximo nivel en Primera".

Admite que está esperando a Pedri

Preguntado por Pedri, con el que de nuevo no ha podido contar por lesión, ha confirmado que había hablado con él y que no le descarta para la Eurocopa de Alemania: "Hay que esperarle siempre porque es un grandísimo futbolista y está totalmente identificado con nuestra idea. Quiero estar cerca de él para apoyarle en estos momentos y espero que podamos al memos de tener la duda de poder contar con él en la Euro. He visto su comportamiento e implicación con nosotros y me gustaría reencontrarme con él en la Absoluta".

