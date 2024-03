El 'dardo' de Luis de la Fuente a Brahim Díaz tras su 'no' a España: "Ni exigencias..."

El entrenador de la Selección Española de Fútbol, Luis de la Fuente, se ha pronunciado este lunes horas después de conocerse que Brahim Díaz, jugador del Real Madrid, haya elegido a Marruecos y no a España. El futbolista recibirá la nacionalidad del país vecino y renunciará a la española al no poder tener ambas por diferencias diplomáticas entre los dos países.

La noticia sobre su decisión salió a la luz tras la contundente victoria del Real Madrid ante el Celta (4-0) en la que el ex de Milan salió en el once inicial.

Quería saber si iba convocado este viernes...

Varias horas después ha sido el turno de Luis de la Fuente, técnico español, de valorar la decisión de Brahim, que ya debutó con la absoluta en el atípico partido ante Lituania en Leganés en junio de 2021 (hasta 16 debuts hubo ese día) y que hubiera deseado jugar en la 'Roja', pero al no tener la confirmación de si iba a ir convocado para la lista de De la Fuente este viernes (y mucho menos para la Eurocopa 2024) habría decidido elegir a la selección africana, que sí que se la daba.

"Lo importante para jugar en España es querer venir, sin exigencias ni obligaciones"

"Respeto su postura, cada uno es libre de tomar sus decisiones. Para mí, hay siempre tres máximas para ser seleccionados: una que pueda jugar en la selección, dos que quiera hacerlo y tres que el seleccionador le seleccione. Lo más importante es querer, sin exigencias ni obligaciones, en igualdad de derechos y obligaciones. Lejos de ese punto de partida, me tenéis enfrente siempre. No he hablado con él. Yo convoco o no convoco y la gente hace lo que cree que tiene que hacer. Seguro que he sido el que más le ha seleccionado. Le tengo un gran aprecio y le deseo lo mejor. Total y absoluto respeto", dijo el riojano en un evento de la agencia EFE y la UAX Rafa Nadal School of Sport.

"En Madrid nos sentimos el centro de todo"

De la Fuente admitió que no había hablado con Brahim e hizo hincapié en que él había sido el que más veces le había seleccionado (le entrenó en la sub21 y sub19). Después quiso hacer un alegato a favor del "futbolista español del resto de España", valga la redundancia, en lo que puede interpretarse como un recadito al Real Madrid: "Quizás en Madrid nos sentimos el centro de todo. Yo que he vivido en provincias, reivindico el valor de todos los futbolistas muy buenos que hay en España y que, desgraciadamente, no se les da la importancia que tienen", concluyó.

Y Brahim colgó el teléfono...

En el caso de Brahim, De la Fuente parece que iba a convocarle este próximo viernes para los partidos amistosos ante Colombia y Brasil. No obstante, para dar el 'sí' definitivo a 'La Roja' el jugador madridista querría haber sabido con antelación si iba a estar en la lista de este viernes y seguramente también en la definitiva para la Eurocopa de Alemania. Pese a todo, Brahim apenas había tenido protagonismo en las recientes listas del técnico español y se había cansado de esperar una llamada que nunca llegó, y eso que su nivel en el Real Madrid está siendo más que notable: 8 goles, 4 asistencias y un impacto directo en el juego del líder de la Liga EA Sports.

Además, el jugador de 24 años publicó en sus redes sociales una fotografía 'felicitando' el Ramadán a la comunidad musulmana. El guiño definitivo a Marruecos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com